Маркетплейсы взорвали покупками авто: мы знаем, какую марку покупали чаще всего

Продажи автомобилей на маркетплейсах в России за 3 месяца выросли на 726%

Продажи автомобилей на маркетплейсах в период с октября по декабрь 2024 года выросли на 726% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщили аналитики AdTech-компании First Data.

По их подсчетам, с октября 2023 года по январь 2025 года на онлайн-площадках реализовано порядка 1,9 тыс. машин на сумму 3,9 млрд рублей.

«Значительный рост продаж пришелся на IV квартал, в этот период было куплено 760 автомобилей, что составляет 46% всех покупок автомобилей на маркетплейсах в прошлом году», – уточнили эксперты.

Доля китайских марок составляет 94% всех покупок, остальные 6% приходятся на отечественные бренды. Самой востребованной стала модель Chery Tiggo 4 Pro. Lada Granta – лидер продаж среди российских автомобилей.

На Wildberries чаще всего покупали пользователи из Подмосковья, Свердловской и Смоленской областей, Москвы и Татарстана. А самым большим спросом на этом маркетплейсе пользуются Chery, Omoda, Jaecoo и Lada.

На Ozon лидерами продаж стали Chery Tiggo 4 Pro и Chery Tiggo 7 Pro Max, а также отечественные Lada Vesta, Granta и Niva. Половина всех заказов пришлась на Москву, Московскую область и Петербург. Также часто онлайн приобретали жители Ростова-на-Дону, Краснодара и Краснодарского края. Кроме того, один заказ оформили из Норильска – пользователь маркетплейса приобрел Chery.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: iz.ru