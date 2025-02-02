#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
12 февраля
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
Эксперт Ревин объяснил, из-за чего могут...
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
12 февраля
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
Эксперт Колодочкин объяснил, почему вода в...

Такая экономия выйдет боком: главные недостатки неоригинальных автомобильных фар

Эксперт Балашов назвал три минуса неоригинальных автомобильных фар

Неоригинальные фары нередко устанавливают на машины из-за низкой цены. Такие варианты негативно влияют на безопасность и функциональность машины, рассказал директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов.

Дешевые фары почти всегда делают из низкокачественных материалов, что ухудшает световой поток. Из-за этого видимость дороги ночью ухудшается, что опасно для водителя и других участников движения.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Конкурент Geely Monjaro с уникальным оснащением и за те же деньги

Такие фары чаще заводских ломаются из-за плохого качества сборки и комплектующих. На их замену приходится тратить дополнительно деньги и время.

К тому же, у дешевых фар может быть неправильно настроена оптика, из-за чего дорога будет освещаться неравномерно. Это может ослепить водителей встречных авто и создать скрытые зоны для самого водителя, снижая общую безопасность, пояснил эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что BMW, Kia и Toyota могут вернуться в Россию в этом году.

Источник: Газета.Ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 1293
02.02.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
-2