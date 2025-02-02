Такая экономия выйдет боком: главные недостатки неоригинальных автомобильных фар

Эксперт Балашов назвал три минуса неоригинальных автомобильных фар

Неоригинальные фары нередко устанавливают на машины из-за низкой цены. Такие варианты негативно влияют на безопасность и функциональность машины, рассказал директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов.

Дешевые фары почти всегда делают из низкокачественных материалов, что ухудшает световой поток. Из-за этого видимость дороги ночью ухудшается, что опасно для водителя и других участников движения.

Такие фары чаще заводских ломаются из-за плохого качества сборки и комплектующих. На их замену приходится тратить дополнительно деньги и время.

К тому же, у дешевых фар может быть неправильно настроена оптика, из-за чего дорога будет освещаться неравномерно. Это может ослепить водителей встречных авто и создать скрытые зоны для самого водителя, снижая общую безопасность, пояснил эксперт.

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Источник: Газета.Ru