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Революционная тормозная система прошла испытания и скоро будет устанавливаться на машины

Bosch успешно провела дорожные испытания гидравлической системы brake-by-wire

Система brake-by-wire представляет собой принципиально новый подход к торможению. В отличие от традиционных механических систем, где нажатие на педаль тормоза передается через механические соединения к тормозным механизмам, в системе brake-by-wire это взаимодействие осуществляется исключительно через электрические сигналы.

Это означает, что механическая связь между педалью и тормозной системой полностью устранена.

Система brake-by-wire
Система brake-by-wire
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Bosch предлагает решение с двумя независимыми гидравлическими приводами: один отвечает за систему brake-by-wire, а другой – за систему электронного контроля устойчивости (ESP). Это позволяет значительно повысить надежность и безопасность тормозной системы, так как в случае сбоя одного из приводов второй продолжает функционировать.

Компания уже успешно протестировала свою гидравлическую систему brake-by-wire на дорогах общего пользования, что является важным шагом на пути к массовому внедрению технологии. Ожидается, что первые автомобили с этой системой появятся на рынке осенью 2025 года, а к 2030 году более 5,5 миллионов автомобилей по всему миру будут оснащены brake-by-wire.

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Поскольку система не требует механического соединения, компоненты тормозной системы могут быть установлены в наиболее оптимальных местах. Технология by-wire позволяет создавать новые концепции педалей с сокращенным ходом. Это освобождает место для инновационных решений в дизайне интерьера автомобиля, что особенно актуально для современных моделей с акцентом на комфорт и стиль. Благодаря своей конструкции, система brake-by-wire занимает меньше места и снижает общий вес тормозной системы.

Помимо гидравлической системы, Bosch также работает над чисто электромеханической версией brake-by-wire.

Источник: Bosch

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Лежнин Роман
Фото:Bosch
Количество просмотров 296
01.02.2025 
Фото:Bosch
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