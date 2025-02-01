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В Россию вернулся привычный надежный европейский кроссовер по цене дешевле «китайцев»

Корейскую версию Renault Arkana привезли в Россию по цене от 2,85 млн рублей

В Санкт-Петербурге появились в продаже купе-кроссоверы Renault Arkana, но под новым именем – Samsung XM3.

Два экземпляра Samsung XM3 уже доступны у одного из дилеров. Первый оценивается в 2 850 000 рублей, второй – на 150 000 рублей дороже. Цена включает в себя полностью уплаченный утильсбор и все необходимые документы. За эти деньги покупатель получает автомобиль с хорошо знакомым 1,3-литровым бензиновым турбомотором TCe мощностью 150 л.с., сочетающимся с семиступенчатым «роботом» Getrag и передним приводом.

Samsung XM3
Samsung XM3
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Комплектация первого автомобиля, данные о котором опубликованы, впечатляет. В нее входят светодиодные фары с автоматическим дальним светом, светодиодные задние фонари, цифровая приборная панель, кожаный мультируль с подогревом, подогрев передних сидений и зеркал, кондиционер, камера заднего вида с парктрониками, и мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном. Это довольно богатая комплектация для автомобиля в данном ценовом сегменте.

Хотя Samsung XM3 базируется на Renault Arkana, между ними есть ряд отличий. Наиболее заметны изменения в экстерьере: другой задний бампер, измененная форма выштамповок и накладок на дверях, добавление хромированных элементов, а также собственная конструкция задних фонарей. В салоне различия ещё более существенны. Из общих с Arkana элементов можно выделить лишь руль и подрулевые лепестки.

Интерьер Samsung XM3
Интерьер Samsung XM3

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Samsung XM3 оказывается конкурентоспособнее многих китайских кроссоверов схожего класса. Например, Changan Uni-T стоит от 2 869 900 рублей. Таким образом, Samsung XM3 предлагает привлекательное сочетание цены и качества, предлагая знакомую и проверенную платформу с некоторыми обновлениями дизайна и без значительных потерь в функциональности.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Samsung
Количество просмотров 31726
01.02.2025 
Фото:Samsung
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Отзывы о Renault Arkana (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Renault Arkana  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Интересный дизайн, приятный салон, в максимальной комплектации очень хороший набор опций
Недостатки:
Есть спорные решения по салону, например управление мультимедией под рулем, привык что везде на руле, а тут в таком странном месте
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