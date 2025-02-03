Автокредит получить сложно: экономист о причинах падения рынка займов в 2025 году

Экономист Волков объяснил, почему россиянам реже стали выдавать автокредиты

Тенденция снижения в сфере автокредитования продолжится, причем банки сами будут уменьшать количество предложений и чаще отказывать клиентам. Таким прогнозом поделился экономист, директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Комментируя данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), свидетельствующие о том, что в декабре 2024 года объемы выданных кредитов упали из-за введения макропруденциальных лимитов, роста утильсбора и ставок, Волков подчеркнул, что на текущий момент нет никаких предпосылок к выравниванию ситуации в этой сфере.

«Основными причинами этого стали рост ключевой ставки Банка России (а значит и рыночных ставок), а также утилизационного сбора», – убежден экономист.

Волков напомнил, что на получение автокредита могут рассчитывать граждане с превышающей 50% долговой нагрузкой. Сами банки сокращают объемы выдачи на фоне сокращения заявок из-за возможных рисков.

С учетом того, что регулятор продолжает придерживаться жесткой денежно-кредитной политики, то в этом году тренд на сокращение рынка автокредитования продолжится, подытожил Волков.

Напомним, экс-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев сообщил ранее, что сейчас рост ключевой ставки даже на 1% негативно скажется на и без того сложной ситуации в сфере автокредитования, которая по итогам ноября 2024 года рухнула сразу на 30%.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: osnmedia.ru

Обзор выгодных предложений от банков

ВТБ – рассчитать автокредит

Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.

А еще в ВТБ можно оформить кредитную «Карту возможностей» с беспроцентным периодом 110 дней. Причем первые 30 дней можно снимать с карты до 100 000 рублей наличными (или совершать переводы по СБП), и на эти средства также распространяется беспроцентный период.

Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.

Совет: попросите банк проверить автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам – специалисты Т-Банка готовы взять на себя эту важную задачу, стоит только изъявить желание.

Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.

Совкомбанк – рассчитать кредит

Тут можно взять кредит «на большие цели по низкой ставке». Одобренная сумма кредита будет больше, а ставка ниже, если брать деньги под залог имущества, в том числе автомобиля.

Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль.