Аналитики фиксируют падение потребительского спроса на авторынке России

Назван топ-3 новых автомобилей, цены на которые выросли больше всего в январе

Средняя стоимость нового автомобиля на рынке России по итогам января 2025 года выросла на 5,7% и достигла 3,94 млн рублей. Такими данными собственного исследования с изданием «Газета.Ru» поделились аналитики сервиса «Авто.ру Оценка».

«Рейтинг самых подорожавших за месяц новых автомобилей, официально представленных на российском рынке, возглавил внедорожник Tank 700 (9,3%; 10,74 млн рублей). За ним идут Haval F7 второго поколения (4,7%; 3,23 млн рублей) и Sollers ST6, чья средняя стоимость увеличилась на 4% – до 2,6 млн рублей», – говорится в исследовании.

Отмечается, что на авторынке РФ после подъема спроса в ноябре и декабре 2024 года, наблюдается снижение потребительского интереса.

Количество активных объявлений о продаже новых автомобилей в январе снизилось на 11%, к тому же большинство дилеров переписали ценники, отмечают эксперты. В частности, в Красноярском крае, Ульяновской области и Ставропольском крае средняя цена нового автомобиля снизилась на 10%, 4,5% и 4,1% соответственно.

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Источник: gazeta.ru