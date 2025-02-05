Экономия в сотни тысяч рублей: эти машины продают сейчас с большими скидками

Дилеры в России начали продавать китайские автомобили с огромными скидками

В России наблюдается переизбыток китайских авто на фоне падения спроса. Для распродажи складских остатков дилеры начали сбывать машины по заниженным ценам, рассказал экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.

По его оценкам, с прошлого года в автосалонах остались нераспроданными 350-360 тыс. новых китайских автомобилей и еще примерно 50-60 тыс. автомобилей отечественных марок. В сложившейся ситуации дилерам приходится снижать цены.

Haval Jolion

Так, популярный Haval Jolion 2024 г. в. в базе c 1,5-литровым мотором и роботом дилер продает за 2,2 млн рублей, со скидкой в 150 тыс. рублей от рекомендованной розничной стоимости. Geely Coolray в старших комплектациях в столичных автосалонах предлагают с солидным дисконтом. Так, автомобиль в версии Flagship в одном из шоу-румов продают за 2,88 млн рублей вместо 3,11 млн рублей.

Chery Tiggo 4 Pro

Один из дилеров продает Chery Tiggo 4 Pro в базовой версии с МКП за 1,89 млн рублей против 1,97 млн рублей рекомендованной розничной стоимости. С большим дисконтом продают также дорестайлинговый кроссовер Omoda C5. Рекомендованная цена этого авто составляет 2 370 000 руб., дилеры готовы отдать его за 2 060 000 руб. Это отличный вариант для покупки – эти кроссоверы быстро разберут.

Belgee X50

Belgee X50 (он же Geely Coolray первого поколения) в одном из автосалонов Москвы отдают за 2,32 млн рублей против 2,48 млн рублей официальной цены. Комплект зимних шин прилагается в качестве бонуса.

Ранее «За рулем» сообщал, что 7-местную Toyota с надежным мотором теперь можно купить в России дешевле «китайцев».

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Источник: Autonews.ru