Крепкая подвеска, кузов без ржавчины, неубиваемая АКП — кроссовер по цене Весты

Эксперт «За рулем» рассказал о нюансах покупки Changan CS35 Plus с пробегом

Китайские кроссоверы не блещут ликвидностью. Однако эксперты отмечают, что в отношении некоторых из них начинает работать правило «бюджетник – он и есть бюджетник»: отдельные китайские модели на вторичке уже не особо отличаются от подержанных «европеек» или «кореянок». Значит, можно брать?

Можно, но осторожно, свидетельствует эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев своей новой статьей о «китайцах» с пробегом.

К выбору надо подходить подкованным, чему и служит означенный материал. Среди прочих китайских машин в возрасте 3-5 лет и с пробегом 30-80 тысяч км эксперт выделяет Changan CS35 Plus, продающийся с 2019 года компакт-кросс белорусской или китайской сборки. Длина 4335 мм, клиренс 180 мм, багажник 403 л, цены на вторичке – от 1,3 млн рублей.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Привод только передний. Мотор 1.6 (117 л. с.) – атмосферный, но с непосредственным впрыском. Сомнительно, что при степени сжатия 13 он без последствий переваривает АИ‑92. Машин с МКП мало, большинство – с гидроавтоматом Aisin TF‑73SC, его относят к числу неубиваемых. Возможно, это лучший дуэт в нашей выборке.

При рестайлинге в 2022 году исчезли и атмосферник, и механика, и автомат. Вместо них – турбомотор 1.4 (140 л. с.) в паре с роботом Tsingshan DF727 с двумя мокрыми сцеплениями.

До 80-100 тысяч км не ломается ничего, лишь регулярно сбоит электроника. Подвеска стойкая, головной свет отличный, на ржавчину жалоб нет... Вердикт: гидроавтомат – весомое достоинство!

В комментариях один из читателей отмечает, что у Changan CS35 Plus есть один заметный минус: низкопрофильная резина, установленная с завода и не подходящая для наших дорог. В остальном машина вполне устраивает, пишет он.

И еще: владельцы китайских машин часто жалуются на малый объем топливного бака в сочетании с высоким расходом топлива. Однако 9-12 л на «сотню» в городских условиях считаются нормой, а нынешние стандарты объема бака заложили не китайцы, замечает Зиновьев. У Hyundai Creta – 50 л, у Шкоды Karoq – 51 л, у Renault Kaptur – 52 л, у Тойоты RAV4 – 55 л. Что касается Changan CS35 Plus, его топливный бак вмещает 52 литра.

Другие интересные китайские кроссоверы с пробегом по ценам от 1,2 до 1,8 млн рублей – в новой статье «За рулем»!