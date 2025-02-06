Крепкая подвеска, кузов без ржавчины, неубиваемая АКП — кроссовер по цене Весты

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Эксперт «За рулем» рассказал о нюансах покупки Changan CS35 Plus с пробегом

Китайские кроссоверы не блещут ликвидностью. Однако эксперты отмечают, что в отношении некоторых из них начинает работать правило «бюджетник – он и есть бюджетник»: отдельные китайские модели на вторичке уже не особо отличаются от подержанных «европеек» или «кореянок». Значит, можно брать?

Можно, но осторожно, свидетельствует эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев своей новой статьей о «китайцах» с пробегом.

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К выбору надо подходить подкованным, чему и служит означенный материал. Среди прочих китайских машин в возрасте 3-5 лет и с пробегом 30-80 тысяч км эксперт выделяет Changan CS35 Plus, продающийся с 2019 года компакт-кросс белорусской или китайской сборки. Длина 4335 мм, клиренс 180 мм, багажник 403 л, цены на вторичке – от 1,3 млн рублей.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Привод только передний. Мотор 1.6 (117 л. с.) – атмосферный, но с непосредственным впрыском. Сомнительно, что при степени сжатия 13 он без последствий переваривает АИ‑92. Машин с МКП мало, большинство – с гидроавтоматом Aisin TF‑73SC, его относят к числу неубиваемых. Возможно, это лучший дуэт в нашей выборке.

При рестайлинге в 2022 году исчезли и атмосферник, и механика, и автомат. Вместо них – турбомотор 1.4 (140 л. с.) в паре с роботом Tsingshan DF727 с двумя мокрыми сцеплениями.

До 80-100 тысяч км не ломается ничего, лишь регулярно сбоит электроника. Подвеска стойкая, головной свет отличный, на ржавчину жалоб нет... Вердикт: гидроавтомат – весомое достоинство!

В комментариях один из читателей отмечает, что у Changan CS35 Plus есть один заметный минус: низкопрофильная резина, установленная с завода и не подходящая для наших дорог. В остальном машина вполне устраивает, пишет он.

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И еще: владельцы китайских машин часто жалуются на малый объем топливного бака в сочетании с высоким расходом топлива. Однако 9-12 л на «сотню» в городских условиях считаются нормой, а нынешние стандарты объема бака заложили не китайцы, замечает Зиновьев. У Hyundai Creta – 50 л, у Шкоды Karoq – 51 л, у Renault Kaptur – 52 л, у Тойоты RAV4 – 55 л. Что касается Changan CS35 Plus, его топливный бак вмещает 52 литра.

Другие интересные китайские кроссоверы с пробегом по ценам от 1,2 до 1,8 млн рублей – в новой статье «За рулем»!

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Иннокентий Кишкурно
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 12027
06.02.2025 
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о Changan CS35 (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Changan CS35  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
Комфортный, вместительный салон, маленький расход топлива, достаточно проходимый.
Недостатки:
Медленный, маленький багажник, зимой гремит пластик
Комментарий:
Покупали в 2017 году с женой новым из салона. Прежде всего привлекла цена, прям как мы хотели. Параллельно рассматривали кашкай, тигуан, но там уже ценник ого-го... В салоне нам все подробно рассказали, мы тщательно изучили машину, прокатились, по первым ощущениям нам все понравилось. После еще 2 дней обдумывания мы решились и купили авто, нам даже сделали скидку. Взяли самую простую комплектацию Comfort на ручке, автомат был значительно дороже. За 3 года наездили 64500, проходили все ТО, много раз ездили по городам России и на юг. Основная цель, конечно, это с работы и на работу, учитывая то, что я работаю 6 дней в неделю. В длительных поездках не хватает разве что круиза, надоедает постоянно давить на педаль. В целом могу сказать что машина достаточно уверенно ведет себя на дороге, что по сухому, что по мокрому. За все время владения не было такой ситуации, чтоб автомобиль как-то странно себя вел на дороге. Сзади даже втроем сидеть достаточно комфортно, с моим ростом 183 спокойно могу сидеть сам за собой, ноги не упираются. По двигателю и трансмиссии проблем не возникало, все работает как часики, подвеска также в порядке. Несколько раз заезжали в поле с грязью, с трудом, но выкарабкивались (сюда бы полный привод и 2 литра). Теперь немного минусов. Медленный все-таки, не хватает иногда на обгоне, ой как не хватает, но зато расход 8-9 л по городу, 7 по трассе (езжу 110 км/ч). Багажник маленький, положить тот же велосипед без переднего колеса нереально, надо складывать сидения. Зимой постоянно в салоне что-то брякает, но это лечится кулаком, нормально) Машина заслуживает 4*, одну звездочку снимаю за минусы.
+11