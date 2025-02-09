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Уникальный большой внедорожник, построенный на базе BMW X7, теперь доступен в РФ

В России появился в продаже эксклюзивный кроссовер Alpina XB7 за 28,8 млн рублей

В РФ появился в продаже уникальный большой кроссовер Alpina XB7 по цене 28 850 000 руб. Дилер из Благовещенска предлагает привезти автомобиль под заказ.

Alpina XB7
Alpina XB7

Модель создана дочерней компанией BMW. Под капотом кроссовера бензиновый мотор объемом 4,4 литра мощностью 621 л. с., АКП. Привод полный.

Alpina XB7
Alpina XB7

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
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Модель получила ряд систем комфорта и помощи водителю, многозонный климат-контроль, подогрев и вентиляцию сидений, мультимедийно-развлекательный комплекс с двумя экранами, объединенными в единую секцию и многое другое.

Alpina XB7 собирают на базе кроссовера BMW X7, при этом кроссовер имеет ряд доработок в отличие от «семерки». Это эксклюзивные цвета кузова (пурпурный, зеленый и синий «металлик»), особенный дизайн колесных дисков, значок Alpina на руле.

Интерьер Alpina XB7
Интерьер Alpina XB7

Ранее «За рулем» сообщал, что 7-местную Toyota с надежным мотором теперь можно купить в России дешевле «китайцев».

Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Alpina
Количество просмотров 382
09.02.2025 
Фото:Alpina
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