#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
12 февраля
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
Эксперт Ревин объяснил, из-за чего могут...
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
12 февраля
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
Эксперт Колодочкин объяснил, почему вода в...

«Заряженная» версия популярной Corolla стала еще «злее» технологичнее

Toyota представила обновленную версию GR Corolla с автоматом GR-DAT

Toyota GR Corolla – горячий хэтчбек, заслуживший репутацию настоящего спортивного автомобиля, получил мощное обновление.

За этим обновлением стоит непосредственное участие легендарного Моридзо – псевдонима президента Toyota Акио Тойоды, известного своей активной деятельностью в автоспорте.

Toyota GR Corolla
Toyota GR Corolla
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
«Не совсем про комфорт» — чем вам понравится новый GAC за 2,4 млн

Под капотом GR Corolla установлен 1,6-литровый трехцилиндровый турбомотор мощностью 304 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Эта мощь передаётся на все четыре колеса через фирменную систему полного привода GR-FOUR, которая предлагает три режима распределения крутящего момента, обеспечивая оптимальное сцепление с дорожным покрытием в любых условиях.

Но настоящая революция – в трансмиссии. Помимо проверенной 6-ступенчатой механики, GR Corolla 2025 впервые доступна с 8-ступенчатым автоматом GR-DAT, унаследованным от GR Yaris.

Но это ещё не все. Режим Circuit Mode, специально разработанный для трека, активирует функцию антилага, позволяющую избежать турбоямы, повышает ограничение скорости и предлагает подсказки по оптимальным моментам переключения передач. Это делает управление автомобилем еще более точным и эффективным на гоночной трассе. Завершает картину специальный пакет Sport, включающий спортивные сиденья с отделкой премиальным материалом Ultrasuede и красной декоративной строчкой, подчеркивающие спортивный характер салона.

Над настройками шасси работали профессиональные пилоты, включая самого Моридзо. Для владельцев предыдущих поколений GR Corolla доступна возможность модернизации с приобретением обновленных элементов подвески и рулевого управления.

Toyota GR Corolla
Toyota GR Corolla

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Toyota GR Corolla 2025 не только быстрее и технологичнее своего предшественника, но и доступнее, чем можно было ожидать. Цена версии с механической коробкой передач начинается с 38 300 долларов, а с автоматической – с 40 300 долларов.

Продажи Toyota GR Corolla 2025 стартуют 3 марта 2025 года. Живой показ модели состоится на выставке Osaka Auto Messe 2025, которая пройдёт с 7 по 9 февраля.

Источник: 32cars.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 220
08.02.2025 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+16