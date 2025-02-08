«Заряженная» версия популярной Corolla стала еще «злее» технологичнее

Toyota представила обновленную версию GR Corolla с автоматом GR-DAT

Toyota GR Corolla – горячий хэтчбек, заслуживший репутацию настоящего спортивного автомобиля, получил мощное обновление.

За этим обновлением стоит непосредственное участие легендарного Моридзо – псевдонима президента Toyota Акио Тойоды, известного своей активной деятельностью в автоспорте.

Toyota GR Corolla

Под капотом GR Corolla установлен 1,6-литровый трехцилиндровый турбомотор мощностью 304 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Эта мощь передаётся на все четыре колеса через фирменную систему полного привода GR-FOUR, которая предлагает три режима распределения крутящего момента, обеспечивая оптимальное сцепление с дорожным покрытием в любых условиях.

Но настоящая революция – в трансмиссии. Помимо проверенной 6-ступенчатой механики, GR Corolla 2025 впервые доступна с 8-ступенчатым автоматом GR-DAT, унаследованным от GR Yaris.

Но это ещё не все. Режим Circuit Mode, специально разработанный для трека, активирует функцию антилага, позволяющую избежать турбоямы, повышает ограничение скорости и предлагает подсказки по оптимальным моментам переключения передач. Это делает управление автомобилем еще более точным и эффективным на гоночной трассе. Завершает картину специальный пакет Sport, включающий спортивные сиденья с отделкой премиальным материалом Ultrasuede и красной декоративной строчкой, подчеркивающие спортивный характер салона.

Над настройками шасси работали профессиональные пилоты, включая самого Моридзо. Для владельцев предыдущих поколений GR Corolla доступна возможность модернизации с приобретением обновленных элементов подвески и рулевого управления.

Toyota GR Corolla

Toyota GR Corolla 2025 не только быстрее и технологичнее своего предшественника, но и доступнее, чем можно было ожидать. Цена версии с механической коробкой передач начинается с 38 300 долларов, а с автоматической – с 40 300 долларов.

Продажи Toyota GR Corolla 2025 стартуют 3 марта 2025 года. Живой показ модели состоится на выставке Osaka Auto Messe 2025, которая пройдёт с 7 по 9 февраля.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: 32cars.ru