В Россию вернулся популярный кроссовер Skoda: известны комплектации и цены

В Росиси появились кроссоверы Skoda Kodiaq 2025 по цене от 5 млн рублей

На российском автомобильном рынке появились новые Skoda Kodiaq 2025 года. Однако, не стоит ожидать революционных изменений: это не второе поколение модели, а глубокий рестайлинг первой генерации.

Дилеры предлагают обновленный Kodiaq по цене от 4 990 000 рублей. За эти деньги предлагается версия с 2,0-литровым двигателем мощностью 180 л.с. в максимально богатой комплектации.

Skoda Kodiaq 2025

К сожалению, полный список опций часто отсутствует в открытом доступе, но упоминаются стандартные для такого класса элементы: усилитель рулевого управления, климат-контроль, электростеклоподъемники, электропривод зеркал и подогрев передних сидений. Разброс цен наблюдается даже в пределах одной комплектации: в Казани автомобиль предлагается за 4 990 000 рублей, а в Магнитогорске – за 4 999 000 рублей.

Интересно, что автомобили, судя по объявлениям, поставляются из Казахстана. При этом продавцы подчеркивают, что утильсбор уже включен в стоимость. В Магнитогорске предлагаемая комплектация включает черный кожаный салон, систему камер кругового обзора (360°), полный электропакет и зимний пакет (подогрев всех сидений, руля, зеркал и стекол), а также бесключевой доступ и запуск двигателя.

Интерьер Skoda Kodiaq 2025

Абсолютный ценовой лидер – Томск, где за версию Sportline просят 5 700 000 рублей. Подробная спецификация этой комплектации пока не раскрывается, информация доступна только по запросу. Под капотом, как и у более доступных версий, также находится двухлитровый бензиновый двигатель TSI.

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Источник: Российская газета