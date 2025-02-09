В России появился новый надежный корейский седан по цене дешевле Лады Весты

Российский дилер предлагает новый седан Hyundai Celesta по цене 2,25 млн рублей

В Россию привезли Hyundai Celesta – седан, который до сих пор был эксклюзивом китайского рынка. Дилер из Симферополя оценил единственный, на момент написания материала, доступный экземпляр в 2 250 000 рублей.

За 2 250 000 рублей покупатель получает базовую комплектацию Base. Несмотря на это, список оснащения не такой уж скудный. В него входят 15-дюймовые литые диски, мультимедийная система с монохромным дисплеем, электростеклоподъемники на всех дверях, кондиционер и электрорегулировка зеркал.

Hyundai Celesta

Однако, не стоит ожидать роскоши. Celesta в базовой комплектации предлагает галогенные фары, пластиковый руль без мультифункционала и тканевую обивку сидений.

Под капотом у Celesta находится проверенный временем 1,6-литровый бензиновый двигатель семейства Gamma мощностью 123 л.с., работающий в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Передний привод – классическое решение для данного класса автомобилей. Средний расход топлива заявлен на уровне 6 литров на 100 км в смешанном цикле.

Интерьер Hyundai Celesta

Главный козырь Celesta – цена. За 2 250 000 рублей можно приобрести базовый Москвич 6, но уже в комплектации «Бизнес» его цена поднимется минимум до 2 400 000 рублей. Среди LADA, сопоставимым по цене является Vesta Sportline с механической коробкой передач, цена которой начинается от 2 273 000 рублей.

Hyundai Celesta немного крупнее Solaris: длина – 4510 мм, ширина – 1765 мм, высота – 1470 мм, колесная база – 2650 мм. Важно отметить, что Celesta – это фактически рестайлинговая версия Hyundai Elantra Yuedong, предназначенная для китайского рынка. Производство осуществляется в Китае.

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Источник: Автоновости дня