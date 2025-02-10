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Peugeot 408X: новый кроссбэк теперь официально в России

Peugeot 408X: новый кроссбэк теперь официально представлен в России

Peugeot представляет в России новый кроссбэк 408X, сочетающий привлекательный внешний вид, комфорт, надежность и технологические решения, характерные для европейских автомобилей.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
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Peugeot 408X
Peugeot 408X

Модель оснащена двигателем 1.6 мощностью 175 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ATN8. Разгон до 100 км/ч занимает 8,9 секунды, а расход топлива в смешанном цикле составляет 6,35 литра на 100 км.

Peugeot 408X
Peugeot 408X

Салон 408X включает многофункциональное рулевое колесо из перфорированной кожи, цифровую приборную панель с дисплеем 10", анатомические сиденья, панорамную крышу и множество удобных ниш для хранения. Автомобиль также оснащён премиальной аудиосистемой Hi-Fi Focal с 10 динамиками и сабвуфером.

Peugeot 408X
Peugeot 408X

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Peugeot 408X на российском рынке предлагается в комплектации GT, включающей 6 подушек безопасности, систему предупреждения усталости водителя, адаптивный круиз-контроль с функцией экстренной остановки, систему контроля и удержания автомобиля в полосе движения, систему помощи при выезде задним ходом и предупреждение о заднем перекрестном столкновении.

Также на автомобиле установлены новая эмблема Peugeot на передних дверях и символы GT сзади.

Peugeot 408X доступен в трех цветах: изумрудно-синем, сером и белом. Цены начинаются от 4 699 000 рублей.

Источник: «Автомобильные Технологии»

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Алексеева Елена
Количество просмотров 329
10.02.2025 
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