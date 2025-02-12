Ответ на СТО «так и было» не прокатит: как защитить себя от обмана механиков

Эксперт Трушкова поделилась алгоритмом действий в случае повреждения авто на СТО

Наличие различных повреждений у автомобиля после посещения станции техобслуживания (СТО) необходимо зафиксировать в виде фото- и видеодоказательств. Таким советом поделилась директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

Столкнуться с недобросовестным сервисом всегда неприятно, но защищать свои права нужно грамотно и с «холодной» головой, подчеркивает эксперт.

«Зафиксируйте повреждения или поломки на месте. Если их заметили после посещения СТО, вернитесь в мастерскую сразу. Собирайте доказательства: фото/видео до и после: если есть снимки машины до ремонта – используйте их. Сделайте новые фото повреждений, включая номера агрегатов, детали, общий вид», – перечисляет алгоритм действий эксперт.

Что касается документации, то необходимо сохранить договор, акт приема-передачи, квитанции, чеки – в них указаны все изначальные условия. Если при сдаче автомобиля на СТО присутствовали другие люди, заручитесь их поддержкой и сохраните контакты.

Можно провести независимую экспертизу, в этом поможет аккредитованная организация для оценки состояния транспортного средства. Там определят причины и даже время повреждений. Вердикт экспертизы о вине мастерской в нанесении повреждений станет ключевым аргументом в пользу автовладельца.

Кроме того, нужно составить официальную претензию с требованием устранить повреждения, вернуть деньги или компенсировать ущерб. Документ должен содержать дату обращения в сервис, перечень работ по договору, описание выявленных проблем. К претензии приложить результаты экспертизы и отправить заказным письмом с вручением об уведомлении. По закону ответ должны направить не позже 10 дней.

Обратитесь в контролирующие органы. Если мастерская игнорирует претензию: подать жалобу в Роспотребнадзор через сайт или лично с требованием проведения проверки. Свои права можно защитить в суде, иск о возмещении ущерба должен содержать сумму всех затрат на ремонт, включая экспертизу, оцените моральный вред.

«Оставьте честный отзыв на сайте мастерской, в соцсетях или автофорумах. Это поможет другим автовладельцам избежать проблем», – рекомендует эксперт.

Чтобы избежать подобной ситуации, нужно выбирать только проверенные СТО с хорошими рейтингами и положительными отзывами. Перед началом ремонта подписывать акт с описанием состояния автомобиля, если есть возможность присутствовать при диагностике – воспользуйтесь ею. Не подписывайте акт выполненных работ, пока лично не проверите машину. Если есть сомнения – сразу фиксируйте все детали и обращайтесь за помощью в соответствующие инстанции, резюмирует Трушкова.

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Источник: rg.ru