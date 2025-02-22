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В Евросоюзе грозят США ответными мерами в случае введения пошлин автоконцернам
22 февраля
В Евросоюзе грозят США ответными мерами в случае введения пошлин автоконцернам
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В Евросоюзе грозят США ответными мерами в случае введения пошлин автоконцернам

Volkswagen будет добиваться особых условий у Трампа для работы на рынке США

Топ-менеджмент немецкого автопроизводителя Volkswagen намерен договариваться с администрацией Белого дома об исключениях на случай введения США пошлин в отношении Евросоюза. Об этом заявил глава автоконцерна Оливер Блуме.

Трамп анонсировал введение импортных пошлин против товаров из Евросоюза из-за того, что Брюссель «ужасно» относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии позднее рассказал, что Евросоюз не располагает официальной информацией о намерениях США ввести доппошлины, при этом он выразил готовность «решительно отреагировать» в случае их введения.

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По словам Блуме, позицию инвестирующих и обеспечивающих рабочими местами граждан США предприятий должны принимать во внимание.

«Поэтому мы скоро также будем устанавливать контакт с правительством Трампа», – сообщил Блуме в интервью зарубежным СМИ.

Глава Volkswagen напомнил, что концерн инвестирует большие суммы в развитие своих фабрик в США и расширение производства, поэтому у него есть право на преференции со стороны администрации Белого дома.

Источник: zdf.de

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
22.02.2025 
Фото:Unsplash
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