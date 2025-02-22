В России продают новую Волгу 1992 года без пробега по удивительной цене

ГАЗ-31029 1992 года выпуска без пробега продают в РФ за 15 млн рублей

Рынок «капсул времени» продолжает удивлять. На этот раз в центре внимания ГАЗ-31029 1992 года выпуска в серо-голубом цвете с пробегом всего 10 километров. За этот практически нетронутый временем экземпляр просят 15 миллионов рублей.

История этой Волги из Тольятти уходит корнями в далекий 1992 год. Автомобиль, дошедший до наших дней в практически идеальном состоянии, более 30 лет провел в гараже, не покидая пределов своего убежища.

ГАЗ-31029

Интересно, что это не первое появление автомобиля на онлайн-площадках. В 2021 году та же самая Волга, правда, тогда заявленная как модель 1993 года, уже предлагалась к продаже за восемь миллионов рублей.

Фотографии, сопровождающие объявление, подтверждают исключительное состояние автомобиля. Однако время все же оставило свой отпечаток: незначительная коррозия появилась на дисках, элементах выхлопной системы и некоторых крепежных элементах. Также заменен аккумулятор на современный аналог.

Интерьер ГАЗ-31029

Но в остальном автомобиль сохранил свой первозданный облик. В салоне комбинированная обивка сидений, штатный кассетный радиоприемник, противотуманные фары советского производства – все это погружает в ностальгическую атмосферу.

Несмотря на то, что автомобиль никогда не был зарегистрирован в ГИБДД, продавец предоставляет счет-справку и квитанцию о покупке из автомагазина. Это подтверждает происхождение и историю Волги.

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Источник: Auto.ru