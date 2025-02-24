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На рынок России завезли партию кроссоверов с надежным мотором по приятной цене

В России появился надежный кроссовер Skoda Kamiq с АКП дешевле «китайцев»

Кроссоверы Skoda Kamiq завозят в Россию по схеме параллельного импорта, они есть и в наличии, и под заказ по цене от 2,35 млн рублей. Цены на паркетники, ввозимые по официальным каналам из Китая, на порядок выше. В частности, новый Chery Tiggo 4 без учета скидок предлагают по цене от 2,38 млн рублей, а за Jetour Dashing и Geely Coolray дилеры просят минимум 2,489 и 2,799 млн рублей соответственно.

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Skoda Kamiq
Skoda Kamiq

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Надежные моторы, крепкая трансмиссия... — но есть пара вопросов к этому «китайцу»

Skoda Kamiq компания из Перми готова привезти за 2,35 млн рублей, речь идет о кроссовере с двухцветной окраской кузова с бело-черными элементами. В списке оснащения: кожаные руль и салон, однозонный климат-контроль, мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем, кнопка запуска двигателя и другие опции.

За 2,4 млн рублей в Норильске есть кроссовер в такой же комплектации, но без двухцветной окраски кузова. А в Тюмени кроссовер можно сразу купить из наличия за 2,85 млн рублей. В Брянске новый Kamiq продают из наличия за 3 млн рублей, за 3,19 млн рублей – в Воронеже. У крупных официальных дилеров Skoda в Москве и Петербурге есть партия таких кроссоверов. Без учета скидок за них просят от 3,29 млн рублей.

Skoda Kamiq
Skoda Kamiq

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Паркетники оснащены бензиновым атмосферником MPI объемом 1,5 л мощностью 112 л. с. (фактически, это «наследник» мотора CWVA объемом 1,6 л от «российских» Skoda и Volkswagen), он работает по обычному циклу Отто и сочетается с классическим 6-ступенчатым автоматом, привод передний.

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Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Skoda
Количество просмотров 23
24.02.2025 
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Kamiq (1)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Skoda Kamiq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
трогается с места
Недостатки:
все остальное
Комментарий:
отвратительно внешне, внутри и по надежности.... в прочим, как все шкоды - выпердышы ВАГины
-20