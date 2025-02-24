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Эксперт рассказал, кого заинтересует новое российское авто Tenet

Эксперт Мосеев: покупателями автомобилей Tenet станут семейные люди до 45 лет

Потенциальными покупателями машин нового российского бренда Tenet могут стать семейные мужчины и женщины в возрасте до 45 лет, которые планируют выезжать за город, но не будут передвигаться по бездорожью, считает основатель проекта «Автомаркетолог», экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.

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Он пояснил, что под этой маркой скрывается китайский Chery. То есть для России был создан суббренд, поэтому с конвейера в Калужской области будут выходить китайские машины под российской маркой.

По словам специалиста, сегмент покупателей кроссоверов Tenet останется таким же, как и у Chery, так как всем известно, что это один и тот же автомобиль.

Tenet
Tenet
«Если составить портрет покупателя такой машины, то это чаще мужчина, хотя в последние годы также этот автомобиль активно приобретают и женщины», – рассказал специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры назвали цены на автомобили Toyota с гарантией.

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Источник: «Взгляд»

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Ушакова Ирина
Фото:Tenet
24.02.2025 
Фото:Tenet
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