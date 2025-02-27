Автоконцерн спасет выпуск социального транспорта: эксперт о стоке в 100 тысяч машин

Эксперт Сажин указал АВТОВАЗу тактику конкурентоспособности на авторынке

Развитие социального направления или коммерческого сегмента обеспечит АВТОВАЗ дополнительным преимуществом перед конкурентами, а также разгрузит склады. Таким мнением поделился автоэксперт Владимир Сажин.

Комментируя заявление главы автоконцерна Максима Соколова о том, что запасы непроданных Lada достигли 100 тысяч экземпляров, Сажин констатирует, что при такой цене на отечественные автомобили и отсутствии денег у покупателей, на складах так и будет переизбыток продукции.

«Либо АВТОВАЗ снизит цену и будет работать себе в убыток, либо хотя бы выйдет в ноль, чтобы сохранить производство», – подчеркивает эксперт.

По мнению Сажина, АВТОВАЗу нужно кардинально менять маркетинговую стратегию развития и осваивать новые сегменты.

«АВТОВАЗу не стоит гнаться за мировыми брендами и изобретать велосипед. Можно перепрофилировать производство в социальную сферу: выпускать транспорт для лиц с ограниченными возможностями, развивать сегмент социального такси. Это востребованный рынок, который может помочь заводу сохранить объемы выпуска», – убежден специалист.

В текущих условиях конкуренция с альтернативными марками остается серьезной проблемой. А в случае возвращения зарубежных брендов на рынок РФ отечественному производителю будет еще сложнее выдерживать конкуренцию, убежден эксперт. Но при условии развития социального или коммерческого сегментов у производителя будет дополнительное преимущество, подытожил Сажин.

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Источник: osnmedia.ru