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Дилер привез в Россию заряженную спецверсию Mercedes GLE Coupe

В России в продаже появился новый Mercedes-AMG GLE Coupe 53 за 16,2 млн рублей

Дилер привез в Россию новый заряженный кроссовер Mercedes-AMG GLE Coupe 53 за 16 200 000 руб. Автомобиль предлагается в версии 53 4Matic+ с бензиновым мотором объемом 3,0 литра мощностью 435 л.с., АКП. Привод полный.

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Mercedes-AMG GLE Coupe 53
Mercedes-AMG GLE Coupe 53

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Уточняется, что у автомобиля есть многозонный климат-контроль, подогрев и вентиляция сидений, адаптивный круиз-контроль, камера кругового обзора, пневмоподвеска, премиальная аудиосистема Burmester, панорамная крыша, мультимедиа с двумя экранами и прочее.

Mercedes-Benz GLE Coupe в рестайлинговой версии дебютировал в 2023 году. Он получил новые задние фонари и перелицованную переднюю оптику.

Обновленный GLE никогда официально не продавался в РФ.

Mercedes-AMG GLE Coupe 53
Mercedes-AMG GLE Coupe 53

Ранее «За рулем» сообщал, что седан российской сборки продают со скидкой 50%.

Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Mercedes
Количество просмотров 23
27.02.2025 
Фото:Mercedes
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Отзывы о Mercedes-Benz GLE-класса

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