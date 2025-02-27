Эксперты требуют отозвать в России еще две марки китайских грузовиков

НАС попросил Росстандарт запретить продажи грузовиков Howo и Sitrak

Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в Росстандарт с просьбой отозвать или запретить продажи грузовиков Howo и Sitrak.

Вице-президент НАС Антон Шапарин заявил, что эти бренды «сертифицировали одно, а по факту продают другое». В НАС требуют соответствия продаваемой продукции исходному сертификату.

«Если для них важен российский рынок, пусть играют по правилам этого рынка», – заявил Шапарин.

Он сообщил, что грузовые автомобили оснащены не теми устройствами вызова экстренных служб, которые указаны в полученном ОТТС. Вице-президент НАС надеется, что Росстандарт применит имеющиеся рычаги для исправления ситуации.

Ранее «За рулем» сообщал, что седан российской сборки продают со скидкой 50%.

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Источник: Quto