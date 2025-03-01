Простой и доступный седан Volkswagen можно купить в России по цене дешевле Весты

Седан Volkswagen Lavida XR можно купить в России по цене от 1,6 млн рублей

Российский автомобильный рынок постоянно преподносит сюрпризы. На этот раз удивление вызвал седан Volkswagen Lavida XR, который, по заявлениям продавцов, доступен по цене ниже, чем популярная отечественная Lada Vesta.

Информация о появлении на российском рынке новых Volkswagen Lavida XR вызвала ажиотаж. Объявления на крупных классифайдах предлагают приобрести этот седан по цене от 1 620 000 рублей. Для сравнения, Lada Vesta в средней комплектации Life обойдется минимум в 1 676 000 рублей, а в топовой версии – в 1 960 000 рублей. На первый взгляд, Lavida XR выглядит более выгодным предложением.

Volkswagen Lavida XR

Самые низкие цены, в районе 1 620 000 – 1 960 000 рублей, предлагают компании, осуществляющие доставку под заказ, преимущественно из Владивостока. Комплектация в этом случае не уточняется. На предоставленных изображениях виден салон с тканевой обивкой, цифровая приборная панель, мультимедийная система с сенсорным экраном, кондиционер, светодиодные ходовые огни, мультифункциональный руль и литые диски – стандартный набор для современного седана.

Ситуация меняется, если рассматривать автомобили, которые уже находятся в наличии в России. Цены на них значительно выше. Например, в Кирове Lavida XR продают за 2 400 000 рублей, в Стерлитамаке – за 2 849 000 рублей, в Магнитогорске – за 2 990 000 рублей, и в Саратове – за аналогичную сумму. За эти деньги покупатель получает более богатую комплектацию, включающую кожаный салон, 16-дюймовые литые диски, систему контроля давления в шинах, парковочный ассистент, круиз-контроль, современную медиасистему с поддержкой App-Connect и ряд электронных помощников водителя.

Интерьер Volkswagen Lavida XR

Под капотом стоит 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» MPI мощностью 112 л. с. (де-факто это «наследник» атмосферного мотора CWVA объемом 1,6 литра от «российских» Skoda и Volkswagen), который работает по обычному циклу Отто и сочетается с классическим шестиступенчатым автоматом.

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Источник: Автоновости дня