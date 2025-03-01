Эксперты назвали лучшую технологию помощи водителю в 2025 году
Super Cruise признан лучшей системой помощи водителю по версии престижной премии MotorTrend Best Tech Awards.
Победа Super Cruise неслучайна. Эта система, доступная в широком модельном ряду GM (Cadillac, Buick, GMC и Chevrolet), позволяет водителю делегировать часть управления автомобилем на автомагистралях. Но это не просто адаптивный круиз-контроль и удержание полосы – Super Cruise представляет собой куда более сложную и надежную систему.
Секрет успеха кроется в многослойной интеграции технологий. Super Cruise использует не только камеры и радары, стандартные для большинства современных систем помощи водителю, но и LiDAR-карты и GPS.
Эта комбинация обеспечивает невероятную точность позиционирования и понимания окружающей обстановки. Система не просто удерживает автомобиль в полосе и поддерживает заданную скорость – она самостоятельно реагирует на дорожные знаки, изменения скоростного режима и обгоняет другие автомобили, все это при строгом соблюдении правил дорожного движения.
На сегодняшний день Super Cruise функционирует на более чем 1 200 000 километрах дорог Северной Америки, постоянно обучаясь и совершенствуясь. GM не останавливается на достигнутом: к концу года планируется оснастить Super Cruise 24 моделями, доведя общее количество автомобилей с этой системой до 720 000 единиц. Более того, Super Cruise станет стандартом в Cadillac Escalade и CT5 2025 модельного года.
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Источник: 32cars