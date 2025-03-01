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Эксперты назвали лучшую технологию помощи водителю в 2025 году

Super Cruise от GM официально признан лучшей системой автопилота

Super Cruise признан лучшей системой помощи водителю по версии престижной премии MotorTrend Best Tech Awards.

Победа Super Cruise неслучайна. Эта система, доступная в широком модельном ряду GM (Cadillac, Buick, GMC и Chevrolet), позволяет водителю делегировать часть управления автомобилем на автомагистралях. Но это не просто адаптивный круиз-контроль и удержание полосы – Super Cruise представляет собой куда более сложную и надежную систему.

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Секрет успеха кроется в многослойной интеграции технологий. Super Cruise использует не только камеры и радары, стандартные для большинства современных систем помощи водителю, но и LiDAR-карты и GPS.

Эта комбинация обеспечивает невероятную точность позиционирования и понимания окружающей обстановки. Система не просто удерживает автомобиль в полосе и поддерживает заданную скорость – она самостоятельно реагирует на дорожные знаки, изменения скоростного режима и обгоняет другие автомобили, все это при строгом соблюдении правил дорожного движения.

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На сегодняшний день Super Cruise функционирует на более чем 1 200 000 километрах дорог Северной Америки, постоянно обучаясь и совершенствуясь. GM не останавливается на достигнутом: к концу года планируется оснастить Super Cruise 24 моделями, доведя общее количество автомобилей с этой системой до 720 000 единиц. Более того, Super Cruise станет стандартом в Cadillac Escalade и CT5 2025 модельного года.

Источник: 32cars

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 26
01.03.2025 
Фото:Unsplash
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