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В целях безопасности: погода внесла свои коррективы в сроки старта сезона самокатов

Комтранс Петербурга попросил кикшеринговые компании отсрочить аренду самокатов

Кикшеринговые компании Петербурга попросили отсрочить начало сезона аренды электросамокатов из-за неблагоприятных погодных условий и с целью предотвращения ДТП. Соответствующее письмо Комитет по транспорту направил в адрес операторов.

Представители Комитета по транспорту на встрече с операторами кикшеринга ранее договорились, что открытие сезона состоится в период с 3 по 10 марта.

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Деятельность операторов по прокату средств индивидуальной мобильности (СИМ) осуществляется в рамках подписанного в августе 2024 года Соглашения о правилах безопасного использования СИМ.

Документом определено: 36 зон, движение по которым СИМ запрещено, 175 городских локаций с ограниченной скоростью движения самокатов до 15 км/ч, семь локаций города, где скорость движения ограничена до 10 км/ч.

Жителей и гостей Петербурга призвали ответственно относиться к вопросам безопасности и не использовать СИМ во время гололеда и снегопадов.

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Источник: t.me/gcup_spb

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Светлана Тарасенко
Фото:Telegram / Парковки и велодорожки СПб
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07.03.2025 
Фото:Telegram / Парковки и велодорожки СПб
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