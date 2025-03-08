Вот это настоящий панорамный обзор: эти машины оснащены дроном, следящим за обстановкой

BYD совместно с DJI выпустили систему особых автомобильных дронов Ling Yuan

Китайский автопроизводитель BYD в сотрудничестве с лидером рынка дронов DJI представил систему Ling Yuan – интегрированный в автомобиль беспилотный летательный аппарат.

BYD Fang Cheng Bao Bao 8 с системой Ling Yuan

Забудьте о ограниченном поле зрения боковых зеркал и камер! Система Ling Yuan превращает ваш автомобиль BYD в мобильный командный пункт, оснащенный «глазами» в небе. Интегрированный дрон, разработанный DJI, обеспечивает беспрецедентную картинку окружающего пространства, значительно повышая безопасность и комфорт вождения.

BYD Fang Cheng Bao Bao 8 с системой Ling Yuan

В состав оборудования входят: компактный бокс размером 0,29 кв. м и толщиной 21,5 см, высокотехнологичный дрон, оснащенный передовыми системами позиционирования и стабилизации. Он обеспечивает четкое и стабильное видеоизображение даже при движении автомобиля на скорости до 54 км/ч., и бортовой модуль позиционирования, которые отвечает за координацию работы дрона и автомобиля.

BYD Fang Cheng Bao Bao 8 с системой Ling Yuan

Дрон способен взлетать и садиться на автомобиль на скорости до 25 км/ч. Он самостоятельно возвращается в бокс для зарядки, когда уровень заряда батареи опускается ниже определенного уровня. Процесс быстрый – зарядка от 20% до 80% занимает всего 30 минут. Дрон может следовать за автомобилем на расстоянии до 2 км.

На данный момент система Ling Yuan совместима с широким рядом моделей BYD, включая: Yangwang U8, Fang Cheng Bao Bao 8, Fang Cheng Bao Tai 3, Denza N9, BYD Sealion 07 DM-i и BYD Tang L. Компания BYD планирует расширить список поддерживаемых моделей в будущем.

Система Ling Yuan предлагается по цене 2 200 долларов США.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: cnevpost.com