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В России появилась просторная семейная Тойота по очень привлекательной цене

Новые компактвэны Toyota Veloz предлагаются в России по цене от 3,35 млн рублей

Официальные дилеры Toyota пока не предлагают Veloz в России, а машины завозятся частными лицами или компаниями из-за рубежа.

За 3 350 000 рублей новый Toyota Veloz 2023 года выпуска продают частник из Ноябрьска и компания из Самары.

Toyota Veloz
Toyota Veloz
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Оба автомобиля имеют готовый электронный ПТС и, судя по фотографиям, представлены в одной комплектации, включающей в себя комбинированную отделку салона из ткани, велюра и эко-кожи, мульти-руль с кожаным ободом, цифровую приборную панель, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, медиасистему с поддержкой Apple CarPlay, беспроводную зарядку для смартфона, электронный «ручник», литые диски и полностью светодиодную оптику.

Под капотом – проверенный 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 106 л.с., работающий в паре с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

Toyota Veloz
Toyota Veloz

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Однако стоит помнить о нюансах параллельного импорта. Хотя компания из Владивосток уверяет в наличии готовых электронных ПТС, процесс оформления документов и возможные риски всегда стоит учитывать. Кроме того, выбор цветов кузова и салона может быть ограничен, в отличие от заказа машины из ОАЭ, который обойдется уже в 3 590 000 рублей с полным пакетом документов, включая ЭПТС.

Для сравнения Chery Tiggo 8 Pro Max обойдется минимум в 3 370 000 рублей, GAC GS8 – в 3 999 000 рублей, Geely Okavango – от 3 692 990 рублей, а Jaecoo J8 – от 4 599 000 рублей. Разница, как видим, ощутимая.

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Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 1
08.03.2025 
Фото:Toyota
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