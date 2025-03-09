В России появился надежный японский кроссовер по очень приятной цене

Новые бюджетные кроссоверы Honda Vezel продают в РФ по цене от 2 млн рублей

На фоне активного продвижения китайских брендов и возрождения отечественного автопрома, неожиданно появился новый игрок – Honda Vezel, предлагающий привлекательное сочетание цены и качества.

Этот компактный кроссовер, официально не представленный в России, находит своих покупателей через параллельный импорт, предлагая конкурентоспособную альтернативу как российским Москвичам, так и популярным китайским моделям.

Honda Vezel

Объявления на различных онлайн-площадках предлагают Honda Vezel по цене от 2 миллионов рублей. Это, безусловно, привлекательная цифра, особенно если сравнивать с конкурентами. Для сравнения, кроссовер Москвич 3 в топовой комплектации «Комфорт» 2025 года выпуска продается за 1 997 000 рублей, рестайлинговый Changan CS35 Plus в версиях 2024 года можно купить минимум за 2 569 900 рублей, а Chery Tiggo 4 — минимум за 2 380 000 рублей. Цена на Vezel заметно различается в зависимости от региона. Кроссоверы из наличия во Владивостоке, Хабаровске и других городах Дальнего Востока стоят дороже, чем машины, привезенные под заказ.

Предлагаются как праворульные версии с более скромным оснащением (от 2 280 000 рублей), так и леворульные с богатой комплектацией Technology (от 2 миллионов рублей под заказ). Комплектация Technology включает в себя комбинированный салон из ткани и эко-кожи, двухзонный климат-контроль, цифровую приборную панель, панорамную крышу с люком и мультимедийную систему с сенсорным дисплеем.

Интерьер Honda Vezel

Двигатель у всех предлагаемых Везелов одинаковый – 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 124 л. с., агрегатированный с бесступенчатым вариатором и передним приводом. Лишь один экземпляр, доступный под заказ во Владивостоке, оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового 106-сильного «атмосферника» и 130-сильного электромотора.

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Источник: Автоновости дня