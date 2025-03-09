На продажу выставлена редкая модификация ВАЗ-2106 в идеальном состоянии

Редкую версию ВАЗ-2106 без молдингов и отверстий продают в РФ за 499 тыс. рублей

На просторах российских сервисов объявлений о продаже появился настоящий раритет – ВАЗ-2106 начала 1990-х годов, лишенный привычных хромированных молдингов. Этот экземпляр, получивший в народе прозвища «голый» или «лысый», представляет собой редчайшую модификацию, выпускавшуюся в конце 1992 – начале 1993 годов.

Причина появления этой упрощенной версии «шестерки» проста и печальна: дефицит комплектующих на АВТОВАЗе. Завод столкнулся с серьезными проблемами в поставках хромированных деталей, и чтобы не останавливать производство, принял решение выпускать автомобили без молдингов. АВТОВАЗ не остановился на молдингах: в последующие годы исчезли хромированные окантовки фар и водостоки, а в итоге – и хромированная решетка радиатора. Разнообразие в отделке салона также сошло на нет.

ВАЗ-2106

Современники, надо сказать, не оценили по достоинству «лысый» ВАЗ-2106. АВТОВАЗу пришлось довольно быстро вернуться к использованию молдингов, признав ошибку. Но именно эта временная «экстремальная» версия «шестерки» и делает данный экземпляр столь ценным для коллекционеров.

Предлагаемый экземпляр – темно-синий седан, сохранивший, по словам продавца, родную окраску (за исключением подкрашенного угла переднего крыла). Пробег – всего 75 тысяч километров. В ПТС указано два владельца, но фактически машина принадлежала одному.

Интерьер ВАЗ-2106

В салоне царит аскетичная атмосфера: черно-серый интерьер и однотонная передняя панель без привычной деревянной накладки. Несмотря на аутентичность, некоторые детали все же были заменены перед продажей: диски и выхлопная система отличаются от оригинальных.

Технические характеристики стандартны для ВАЗ-21063: двигатель объемом 1294 см³, мощностью 69 л. с., 4-ступенчатая механическая коробка передач и задний привод. Продавец просит за этот уникальный автомобиль 499 тысяч рублей. Автомобиль находится в Новосибирске.

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Источник: Avito