В Россию привезли новый надежный американский седан по цене Лады

Новые седаны Chevrolet Monza поставляют в РФ из КНР по цене от 1,6 млн рублей

Цены на Chevrolet Monza в России колеблются, но минимальная стоимость, найденная на различных классифайдах, составляет 1 570 000 рублей.

За эту сумму предлагается автомобиль в комплектации Enjoy, укомплектованный впечатляющим набором опций, которые обычно встречаются в машинах гораздо более высокого ценового сегмента.

Chevrolet Monza

В список входят: кожаный салон и руль, бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки, климат-контроль, цифровая приборная панель и современная мультимедийная система, люк в крыше и светодиодные фары с датчиком света.

Стоит отметить, что за эти деньги вы получаете полностью растаможенный автомобиль с ПТС. Однако, цена может варьироваться в зависимости от региона и продавца. Например, в некоторых городах, таких как Киров (1 619 000 рублей) и Набережные Челны (1 650 000 рублей), Chevrolet Monza предлагается по чуть более высокой цене. В других регионах, включая Нижний Новгород, Барнаул, Благовещенск, Тюмень, Каспийск, Махачкалу, Нефтекамск, Ростов-на-Дону, Ярославль, Альметьевск, Казань, Липецк, Сургут, Оренбург, Пермь и Москву, цена колеблется от 1 800 000 до 2 000 000 рублей.

Chevrolet Monza

Для сравнения, LADA Vesta в средней комплектации с вариатором обойдется минимум в 1 676 000 рублей, а Москвич 6 – от 2 477 000 рублей. Chevrolet Monza предлагается с двумя вариантами силовых агрегатов: более доступный вариант оснащен 1,5-литровым 113-сильным атмосферным двигателем и классическим шестиступенчатым автоматом, а у экземпляров подороже под капотом обычно стоит 163-сильный турбомотор объемом 1,4 литра, пару которому составляет тот же шестиступенчатый «автомат».

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Источник: Автоновости дня