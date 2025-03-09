#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chevrolet Monza
9 марта
В Россию привезли новый надежный американский седан по цене Лады
Новые седаны Chevrolet Monza поставляют в РФ из...
Интерьер JAC T9
9 марта
Автомобили популярного в России бренда подешевели на сотни тысяч рублей
В марте 2025 года JAC объявил скидки от 50 до...
Наша Нива в Японии — сколько она там стоит?
9 марта
Наша Нива в Японии — сколько она там стоит?
В Японии на продажу выставили новый внедорожник...

В Россию привезли новый надежный американский седан по цене Лады

Новые седаны Chevrolet Monza поставляют в РФ из КНР по цене от 1,6 млн рублей

Цены на Chevrolet Monza в России колеблются, но минимальная стоимость, найденная на различных классифайдах, составляет 1 570 000 рублей.

За эту сумму предлагается автомобиль в комплектации Enjoy, укомплектованный впечатляющим набором опций, которые обычно встречаются в машинах гораздо более высокого ценового сегмента.

Chevrolet Monza
Chevrolet Monza
Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Как увеличить ресурс мотора — 9 обязательных пунктов

В список входят: кожаный салон и руль, бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки, климат-контроль, цифровая приборная панель и современная мультимедийная система, люк в крыше и светодиодные фары с датчиком света.

Стоит отметить, что за эти деньги вы получаете полностью растаможенный автомобиль с ПТС. Однако, цена может варьироваться в зависимости от региона и продавца. Например, в некоторых городах, таких как Киров (1 619 000 рублей) и Набережные Челны (1 650 000 рублей), Chevrolet Monza предлагается по чуть более высокой цене. В других регионах, включая Нижний Новгород, Барнаул, Благовещенск, Тюмень, Каспийск, Махачкалу, Нефтекамск, Ростов-на-Дону, Ярославль, Альметьевск, Казань, Липецк, Сургут, Оренбург, Пермь и Москву, цена колеблется от 1 800 000 до 2 000 000 рублей.

Chevrolet Monza
Chevrolet Monza

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Для сравнения, LADA Vesta в средней комплектации с вариатором обойдется минимум в 1 676 000 рублей, а Москвич 6 – от 2 477 000 рублей. Chevrolet Monza предлагается с двумя вариантами силовых агрегатов: более доступный вариант оснащен 1,5-литровым 113-сильным атмосферным двигателем и классическим шестиступенчатым автоматом, а у экземпляров подороже под капотом обычно стоит 163-сильный турбомотор объемом 1,4 литра, пару которому составляет тот же шестиступенчатый «автомат».

Источник: Автоновости дня

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 4
09.03.2025 
Фото:Chevrolet
Поделиться:
Оцените материал:
0