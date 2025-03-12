#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Стало известно, когда на УАЗе начнут выпускать свои подушки безопасности
12 марта
Стало известно, когда на УАЗе начнут выпускать свои подушки безопасности
Алексей Спирин: в 2025-м на УАЗе будут...
Что только не придумают, чтобы сэкономить на пошлинах.
12 марта
Планка, конструктор, распил — что это и почему не стоит их покупать
Эксперт Ревин рассказал, как продавцы машин...
На УАЗе рассказали, когда ждать обновленный Патриот с АКП и новый внедорожник
12 марта
На УАЗе рассказали, когда ждать обновленный Патриот с АКП и новый внедорожник
Алексей Спирин: Обновленный УАЗ Патриот будет...

Стало известно, когда на УАЗе начнут выпускать свои подушки безопасности

Алексей Спирин: в 2025-м на УАЗе будут выпускать элементы пассивной безопасности

Гендиректор Ульяновского автозавода Алексей Спирин в большом интервью «Известиям» уточнил, что это будет не просто сборка, а полноценное производство «от сырья», начиная с отливки каркаса руля из магниевого сплава до пошива самих подушек безопасности и выпуска блоков управления.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Производство организуют в Ульяновске. Уже сейчас в соседний корпус предприятия завозят и монтируют необходимое оборудование.

В целом же стоит задача повысить локализацию моделей. Если до 2022 года она составляла 80–85%, то сейчас уровень доходит до 95–96%.

Рекомендуем
На УАЗе рассказали, когда ждать обновленный Патриот с АКП и новый внедорожник

Своя работа ведется почти по каждому элементу автомобиля – это касается как ключевых компонентов, например, блоков управления двигателем, так и электропроводки, патрубков и даже крепежа, добавил Спирин.

Также он рассказал, когда стоит ждать новый внедорожник и обновленный УАЗ Патриот. О семиместном рамном внедорожнике мы знаем, что выпускать его будут под маркой Sollers, и он получит 2-литровый турбомотор мощностью 200 л.с. и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Источник: «Известия»

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:DPA/PHOTAS
Количество просмотров 1
12.03.2025 
Фото:DPA/PHOTAS
Поделиться:
Оцените материал:
0