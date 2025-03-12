Стало известно, когда на УАЗе начнут выпускать свои подушки безопасности

Алексей Спирин: в 2025-м на УАЗе будут выпускать элементы пассивной безопасности

Гендиректор Ульяновского автозавода Алексей Спирин в большом интервью «Известиям» уточнил, что это будет не просто сборка, а полноценное производство «от сырья», начиная с отливки каркаса руля из магниевого сплава до пошива самих подушек безопасности и выпуска блоков управления.

Производство организуют в Ульяновске. Уже сейчас в соседний корпус предприятия завозят и монтируют необходимое оборудование.

В целом же стоит задача повысить локализацию моделей. Если до 2022 года она составляла 80–85%, то сейчас уровень доходит до 95–96%.

Своя работа ведется почти по каждому элементу автомобиля – это касается как ключевых компонентов, например, блоков управления двигателем, так и электропроводки, патрубков и даже крепежа, добавил Спирин.

Также он рассказал, когда стоит ждать новый внедорожник и обновленный УАЗ Патриот. О семиместном рамном внедорожнике мы знаем, что выпускать его будут под маркой Sollers, и он получит 2-литровый турбомотор мощностью 200 л.с. и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.

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Источник: «Известия»