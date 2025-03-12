#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Россияне массово пересаживаются на праворульные машины
12 марта
Россияне массово пересаживаются на праворульные машины
Импорт праворульных автомобилей в Россию...
Правила продажи авто физлицами изменятся — разрабатывается законопроект
12 марта
Правила продажи авто физлицами изменятся — разрабатывается законопроект
Эксперт Виноградова: машины физлиц должны...
Сборка УАЗ Профи
12 марта
Отечественный внедорожник получит дизель и электромеханическую раздатку
Глава УАЗа Спирин: Цена Профи с дизельным...

Правила продажи авто физлицами изменятся — разрабатывается законопроект

Эксперт Виноградова: машины физлиц должны пройти ТО у дилера перед их продажей

Минпромторг РФ разрабатывает законопроект, в рамках которого физические лица будут обязаны проверять техническое состояние своего автомобиля у официального дилера при продаже. О создании специальной рабочей группы в ведомстве рассказала гендиректор дилерского холдинга «Рольф» Светлана Виноградова

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Большой тест недорогих кроссоверов — белорусская сборка против китайской
«Сегодня прорабатывается законопроект, который поможет пересмотреть требования к аккредитованным станциям с точки зрения их экспертизы, увеличить перечень проверяемых узлов и агрегатов, что поможет снизить количество неисправных машин на дорогах страны и усилить безопасность дорожного движения», – уточнила топ-менеджер.

Виноградова подчеркивает, что неисправные в техническом плане транспортные средства представляют угрозу и несут существенные риски не только для водителей, но и для пешеходов. Поэтому власти намерены на законодательном уровне минимизировать эти риски, подчеркивает Виноградова.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

По итогам 2024 года в России реализовано порядка шести миллионов машин с пробегом, и только 24% из этого количества проданы официальными дилерами с обязательным техническим контролем и предпродажной подготовкой, резюмировала Виноградова.

Источник: gazeta.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 4
12.03.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0