Правила продажи авто физлицами изменятся — разрабатывается законопроект

Эксперт Виноградова: машины физлиц должны пройти ТО у дилера перед их продажей

Минпромторг РФ разрабатывает законопроект, в рамках которого физические лица будут обязаны проверять техническое состояние своего автомобиля у официального дилера при продаже. О создании специальной рабочей группы в ведомстве рассказала гендиректор дилерского холдинга «Рольф» Светлана Виноградова

«Сегодня прорабатывается законопроект , который поможет пересмотреть требования к аккредитованным станциям с точки зрения их экспертизы, увеличить перечень проверяемых узлов и агрегатов, что поможет снизить количество неисправных машин на дорогах страны и усилить безопасность дорожного движения», – уточнила топ-менеджер.

Виноградова подчеркивает, что неисправные в техническом плане транспортные средства представляют угрозу и несут существенные риски не только для водителей, но и для пешеходов. Поэтому власти намерены на законодательном уровне минимизировать эти риски, подчеркивает Виноградова.

По итогам 2024 года в России реализовано порядка шести миллионов машин с пробегом, и только 24% из этого количества проданы официальными дилерами с обязательным техническим контролем и предпродажной подготовкой, резюмировала Виноградова.

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Источник: gazeta.ru