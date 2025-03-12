Турбодизель и инновационный аккумулятор — на рынок выходит 845-сильный кроссовер

Раскрыты подробности премиального инновационного кроссовера Lynk&Co 900

Продажи флагманского кроссовера Lynk&Co 900 с гибридной установкой 2025 года начнутся на рынке Китая до конца марта. На текущем этапе производитель раскрыл некоторые особенности одного из самых технологичных в своем классе автомобилей.

Новый кроссовер Lynk&Co 900 является первым автомобилем марки, оснащенным натрийсодержащей батареей Freevoy разработки CATL. Ее емкость составляет 52,38 кВт∙ч., а запаса хода хватит до 280 км. Батарея поддерживает технологию 4C, благодаря которой скорость зарядки в четыре раза превышает емкость.

Lynk&Co 900

Аккумулятор Freevoy устойчив к низким температурам и способен разряжаться при минус 40°C и заряжаться при минус 30°C, это делает его универсальным для любых климатических условий.

Lynk&Co 900 получил турбодвигатель объемом 2,0 л, он сочетается с двумя электромоторами, совокупная мощность такой комбинации составляет 724 л.с., а стартовая модификация выдает до 711 л.с. Причем в топовой модификации на задней оси есть еще один электродвигатель, и тогда мощность возрастает до 845 л.с.

Интерьер Lynk&Co 900

В салоне Lynk & Co 900 установлены два 30-дюймовых экрана, три ряда сидений, причем у кресел заднего ряда есть разворот на 180 градусов.

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Источник: carnewschina.com