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Минпромторг высказался по поводу новой инициативы по продаже авто с пробегом

Минпромторг не получал предложений о проверке авто у дилеров или СТО при продаже

Минпромторг России не получал конкретных предложений о проведении обязательной проверки автомобилей при продаже частным лицом, заявили в пресс-службе.

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Хотя то, что инициатива может прорабатываться дилерским сообществом, в ведомстве не исключают.

Ранее гендиректор дилерского холдинга «Рольф» Светлана Виноградова сообщила в интервью «Газете.Ru», что рассматриваемый рабочей группой Минпромторга законопроект может ввести обязательную проверку автомобилей, которые продают частные лица.

Согласно предполагаемым условиям, если автомобиль приобретается у дилера, то проверку должен проводить сам дилер, а покупателю будет выдаваться диагностическая карта.

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В случае с продажей автомобиля физлицом или юридическим лицом, не являющимся дилером, техпроверка должна, по ее мнению, проходить на аккредитованной станции осмотра, где есть соответствующее оборудование и квалифицированные кадры.

По мнению Виноградовой, такие меры помогут снизить количество неисправных автомобилей на дорогах и повысить безопасность дорожного движения.

Источник: ТАСС

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 16
13.03.2025 
Фото:Depositphotos
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