Россияне скупают на маркетплейсе машины, мотоциклы и водномоторную технику

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Продажи автотоваров на маркетплейсе показали рекордный рост почти в два раза

Продажи автотоваров, запчастей и расходников на маркетплейсе Wildberries выросли в 2024 году почти в два раза, это на 96% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

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Больше всего выросли продажи запчастей и расходников для автомобилей – на 154% к обороту 2023 года. Согласно данным «Автостата», доля Wildberries достигла 10% в этом сегменте, а всего по итогам года рынок автокомпонентов в РФ увеличился менее чем на 1% и достиг 2,552 трлн рублей.

В Wildberries и Russ считают, что таким показателям способствовала востребованность у покупателей шин и дисков (+126%), а также фильтров, подвесок и электрооборудования (+155%). Также наиболее высокие результаты показали мототовары (207%), аксессуары (80%) и автохимия (79%).

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Рост спроса на такие товары в Wildberries связывают, в том числе, с расширением ассортимента. Руководитель категории «Авто» на Wildberries Василий Гаврилюк напомнил, что в 2024 году на маркетплейсе стартовали продажи легковых автомобилей, мотоциклов, сельхозтехники, водномоторной техника и спецтехники.

«Это привлекло к площадке внимание аудитории и дополнительный трафик покупателей», – подчеркивает руководитель направления.

По мнению исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, рост доли продаж запчастей и автотоваров через онлайн-каналы будет только увеличиваться.

Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 24
13.03.2025 
Фото:Unsplash
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