На что в китайских машинах жалуются сами китайцы

В КНР провели исследование о том, что в китайских авто не нравится китайцам

В Китае проанализировали статистику обращений в местные автосервисы. Выяснилось, что жалоб на электромобили поступает меньше, чем на машины с ДВС.

С помощью методики Autohome Passenger Car оценивается качество машин на основе опросов их собственников (срок эксплуатации от 2 до 12 месяцев).

Выяснилось, что в целом качество китайских машин растет: 158 против 156 PPH (количество проблем на каждые сто единиц транспорта). В 2023 году этот показатель составлял 194 PPH.

Чаще всего китайцы, которые ездят на авто местных брендов, жалуются на плохую шумоизоляцию и сбои в распознавании речи (из-за множества местных диалектов), проблемы с навигацией и автопарковщиком, а также посторонние запахи в салоне и замерзающие потайные ручки дверей.

При этом отмечается рост качества деталей кузова китайских автомобилей. Проблема с ручками решается за счет монтажа модулей подогрева на заводском конвейере.

Ростом качества машин в последние три года выделились бренды Hongmeng Intelligent Driving (принадлежит Huawei), Nio, Li Auto, Venucia, Geely, Lynk & Co и BYD.

Отмечается, что результат электромобилей и гибридов лучше, чем у машин с ДВС: 152 против 172 PPH.

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Источник: «Российская газета»