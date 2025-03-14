Автовладельцам напомнили о необходимости пропускать машины скорой помощи
Облздрав отменил приказ чиновников, запрещающий скорой помощи превышать скорость
Приказ властей Волгограда, запрещающий машинам скорой помощи превышать скорость и проезжать на красный сигнал светофора, отменили в облздраве. Об этом пишут региональные СМИ.
«Детально изучив ситуацию, облздрав дал распоряжение станциям скорой медицинской помощи (ССМП) отменить приказ с 14 марта в связи с некорректностью формулировок. Руководству станции рекомендовано принять иные дополнительные меры по соблюдению безопасности дорожного движения», – пишут СМИ.
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Кроме того, в облздраве настоятельно рекомендовали автовладельцам в случае необходимости предоставлять преимущество проезда транспорту со спецсигналами.
Приказ о запрете машинам скорой помощи превышать скорость медики назвали «предательством жителей». Ожидалось, что новые правила снизят количество ДТП на дорогах.
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Источник: gazeta.ru
Фото:АГН «Москва»
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14.03.2025
Фото:АГН «Москва»
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