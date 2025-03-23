Так ли опасно покупать машину с большим количеством прошлых хозяев? Мнение эксперта

Эксперт Москалев перечислил риски покупки автомобиля, часто менявшего владельцев

Количество прежних собственников является одним из важнейших критериев при выборе автомобиля на вторичном рынке. Автомобили с большим числом бывших хозяев, как правило, обходят стороной.

Но заслуженно ли это? Был это банальный «перевес» номеров, и автомобиль на самом деле в идеале или все-таки мы имеем дело с такси или каршерингом? А может проблемы менее очевидные, но не менее серьезные? Эксперт Артем Москалев помог разобраться в вопросе.

Мнение эксперта

Артем Москалев, сооснователь и CEO проекта Ivitech:

– Частая смена собственников автомобиля сама по себе не является прямым доказательством скрытых проблем. Иногда транспортное средство передается между членами семьи или партнерами по бизнесу.

В редких случаях собственники занимаются перерегистрацией автомобиля для получения более «привлекательного» госномера. Для этого они регистрируют машину на другого человека, оставляя номер себе – на транспортное средство при этом оформляется новый. Операция повторяется до тех пор, пока собственник не получит устраивающий его результат. Для выявления подобных схем, не вредящих общему состоянию автомобиля, стоит проверить ПТС. Владельцы в нем могут повторяться или быть зарегистрированными на один юридический адрес.

Тем не менее наличие нескольких владельцев зачастую свидетельствует о некоторых рисках. Как правило, это технические трудности или участие в серьезных ДТП, однако встречаются и менее распространенные. Например, автомобиль мог использоваться в коммерческих целях – в такси или каршеринге, что серьезно ускоряет износ транспортного средства. Также сохраняется шанс, что машина является нерастаможенным «двойником» подлинной модели. Но даже при полной внешней идентичности уловка может быть выявлена при серьезной проверке. Это обременение заставляет владельцев продавать автомобиль в срочном порядке.