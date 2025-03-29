Обновленный универсал Dacia Jogger ожидают в Европе в 2025 году

Dacia продолжает совершенствовать свою модель Jogger, универсал, который был представлен в августе 2021 года. Этот автомобиль стал преемником моделей Logan MCV (у нас Largus), Lodgy и Dokker, сочетая качества обычного легкового универсала и компактвэна. Обновление для Jogger ожидается в 2025 году.

Dacia работает над обновлением модели Jogger

На первых шпионских фотографиях был заснят прототип с измененным дизайном передней части. Внешность модели стала современнее благодаря более узким фарам, переработанной решетке радиатора и модифицированным бамперам. Эти изменения придают универсалу с высокой крышей более актуальный и стильный облик.

Особое внимание уделили новой решетке радиатора: она заимствована у таких моделей, как Dacia Bigster и Duster. Ее дизайн стал более изящным, с яркими акцентами, появились узкие вентиляционные отверстия над номерным знаком.

В задней части автомобиля основные линии остались прежними, однако камуфляж на задних фонарях намекает на возможные изменения в их дизайне. Кроме того, ожидается расширение ассортимента за счет новых цветов кузова и вариантов дизайна дисков.

Несмотря на изменения в экстерьере, обновление модели скорее носит косметический характер, и вряд ли можно говорить о радикальной трансформации.

Dacia работает над обновлением модели Jogger

Jogger продолжат предлагать в нескольких вариантах:

с 1,0-литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем, мощностью 110 л.с., работающем в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач - такой автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 10,5 секунды;

гибридная версия с 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем, электродвигателем и аккумулятором емкостью 1,2 кВт·ч, которая развивает мощность 141 л.с. и сокращает время разгона до 9,81 секунды;

вариант на сжиженном нефтяном газе (LPG) мощностью 99 л.с. на базе 1,0-литрового трехцилиндрового двигателя.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Auto, Motor und Sport