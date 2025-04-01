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Опасные ошибки при замене зимней резины на летнюю

Эксперт Абрамейцев перечислил три опасные ошибки при замене зимних шин

Опасные ошибки при замене зимней резины на летнюю перечислил начальник отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» Алексей Абрамейцев.

Первая ошибка – это чересчур ранняя переобувка. Весной наблюдаются резкие перепады температур: по вечерам и особенно в ночное время температура часто существенно понижается до околонулевых значений, и сцепление на некоторых участках дороги может оказаться недостаточным, рассказал специалист.

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Он считает, что шины не следует менять самостоятельно, поскольку автослесари не только заменят шины, но и осмотрят их на предмет повреждений, проведут балансировку, а при необходимости очистят ступицы колес от накопившейся за зиму ржавчины.

Также эксперт не рекомендует ездить на старой резине, так как может возникнуть эффект аквапланирования, при котором автомобиль будет резко терять сцепление с дорогой при езде по мокрому покрытию.

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомый седан Kia привезли в Россию, известны цены.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 27
01.04.2025 
Фото:АГН «Москва»
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