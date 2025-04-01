Ярко-красную «Копейку» в музейном состоянии продают с мопедом в нагрузку

ВАЗ 2101 1.3 MT, 1979 года в идеальном состоянии продают за 1,5 млн рублей

На классифайде выставили на продажу настоящий автомобиль-легенду — ВАЗ 2101, выпущенный в 1979 году. Его пробег всего 1547 км, а состояние можно назвать практически музейным.

ВАЗ 2101

Автомобиль цвета «Коррида» был куплен новым в СССР и с тех пор находился в руках одного владельца – дедушки нынешнего продавца. Он никогда не эксплуатировался зимой, вся электроника, включая штатный приемник, работает.

Салон также сохранился – оригинальные элементы, начиная с сидений и заканчивая обшивкой, остались в первозданном виде благодаря использованию чехлов с момента покупки.

Машина оснащена бензиновым двигателем объёмом 1.3 литра, мощностью 69 л.с., и 4-ступенчатой механической коробкой передач. Привод – задний. Состояние автомобиля вложений не требует: все детали оригинальные, без каких-либо изменений или «колхозных» ремонтов. ПТС дубликат, так как старый был уничтожен временем.

Машина продается за 1 500 000 рублей, и торг тут уместен.

В подарок к автомобилю при заключении сделки может быть передан другой редкий экземпляр – мопед Рига-7 1979 года, если удастся договориться по цене.

Автомобиль находится в Кингисеппском районе Ленинградской области, и готов к просмотру для тех, кто заинтересован в редком авто с историей.

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Источник: Avito Авто