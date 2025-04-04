Вашу машину фотографируют, а вы ничего не нарушили? Есть повод насторожиться

Мошенники могут использовать фото вашего авто для фальшивых объявлений о продаже

Вы вдруг замечаете, что кто-то фотографирует ваш автомобиль.

Часто это делают из простого любопытства – интересные номера, редкая модель или оригинальный тюнинг. Однако бывают случаи, когда безобидное, на первый взгляд, фото может иметь неприятные последствия, напомнили в издании Pravda.Ru.

В интернете существуют базы данных с фотографиями машин, куда попадают не только личные снимки, но и найденные в сети. Если ваше авто оказалось там, удалить его практически невозможно.

Кроме того, если машина припаркована с нарушением, ее фото могут сразу отправиться в ГАИ. Существуют даже приложения и сайты, где за такие снимки начисляют бонусы. Также машины часто становятся героями публичных коллекций «неправильных парковок», что приводит к общественному осуждению.

Мошенники могут использовать фотографии вашего авто для создания фальшивых объявлений о продаже, собирая деньги с доверчивых покупателей. В таком случае к вам могут обратиться с претензиями обманутые покупатели с требованием вернуть деньги.