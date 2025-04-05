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Как правильно вывести мотоцикл из «зимней спячки»? Эксперт дал несколько важных советов

Эксперт Корнев перечислил важные мероприятия по подготовке мотоцикла к сезону

Многие мотоциклисты пренебрегают правильной консервацией своего «железного коня» в межсезонье. Поэтому подготовка транспорта к сезону – это очень важное мероприятие, к которому нужно отнестись максимально ответственно, ведь это, в первую очередь, безопасность.

На что обратить внимание, и какие системы нуждаются в проверке, рассказал эксперт Александр Корнев.

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Александр Корнев, руководитель Управления по работе с импортёрами Газпромбанк Автолизинг:

– Перед сезоном мотоцикл стоит проверить по следующим параметрам. Прежде всего после зимней стоянки проверьте мотоцикл на подтеки: под ним и на нем должно быть всё сухо.

Покачайте байк из стороны в сторону, проверьте ходы подвески. Штоки задней подвески и вилка должны также остаться сухими. Если на них оказалось масло, значит, пора в сервис за новыми сальниками.

После долгого простоя батарея наверняка окажется пустой. Придется нести ее на заряд или пробовать оживить с помощью бустера. Заведите мотоцикл и дайте поработать ему после запуска минут 20 на холостых, чтобы нагнать заряд в аккумулятор. После этого проверьте работу электроники.

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Оцените остаток, форму шин и состояние резины. Колеса должны быть хотя бы с миллиметром глубины в протекторе, круглой формы без заломов и трещин на боках. А лучше воспринимайте новый сезон как хороший повод поменять резину, если не добрались до нее осенью.

Так же, как на машине, смените при необходимости масло и фильтры. Лучше сделать это перед сезоном с высокими нагрузками, чтобы свойства смазывающей жидкости были максимально приближены к заводским значениям. И обязательно обратите внимание на состояние тормозных колодок и уровень тормозной жидкости, а также на состояние цепи или приводного ремня.

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 3
05.04.2025 
Фото:Unsplash
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