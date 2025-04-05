Просторный салон, богатое оснащение, надежные агрегаты — отличный «японец» за 2 миллиона

Эксперт «За рулем» перечислил основные плюсы и минусы седана Honda Crider

Параллельному импорту предрекали серьезный спад после введения новых ставок утильсбора, пугали доплатой таможенных сборов, и другими рисками. Однако, несмотря на это, спрос на такие автомобили остается стабильным.

Огромное количество россиян не хотят отказываться от добротных проверенных «японцев» с «немцами» в пользу китайского автомобиля. Но большинство этих машин стоят очень дорого и не по карману большинству людей. Есть ли среди этого многообразия доступные варианты? Есть, и не так уж мало. Об одном из них рассказал эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. Это Honda Crider.

Honda Crider

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Бюджетный седан Honda Crider по размерам – «переросток» С-класса. Длина – 4766 мм, клиренс – 135 мм, багажник – 560 л. Цена находится в диапазоне 2-2,5 млн рублей в зависимости от комплектации.

Немолодая модель 2018 года, давно прошла рестайлинг. Это разработка Хонды для китайского рынка, которую выпускает китайское СП GAC-Honda. Концепция – «много автомобиля недорого».

В богатых комплектациях Honda Crider оснащена щедро, а к нам везут именно такие, хотя в природе есть даже версия с механической трансмиссией.

Сомнения вызывает связка турбомотора 1.0 (122 л.с.) с вариатором. Это стандартный набор для недорогих японских моделей всех марок, и конкретно у хондовских агрегатов – репутация очень надежных.

Но надо учитывать, что данный двигатель – трехцилиндровый, полностью алюминиевый, с непосредственным впрыском, рассчитан на бензин АИ-98 и 200 тысяч км пробега, до которого, скорее всего, без промежуточной переборки не доживет.

То же и с вариатором, в основе которого стандартный толкающий привод Bosch. Конечно, 100 тысяч км такая связка выдержит почти наверняка. Где доставать запчасти и как это чинить – большой вопрос. Но он общий для многих машин параллельного импорта.

С еще несколькими доступными новинками параимпорта можете ознакомиться в нашем материале.