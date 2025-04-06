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Nissan Almera
6 апреля
В продаже появился почти новый Nissan, собранный на АВТОВАЗе
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В продаже появился почти новый Nissan, собранный на АВТОВАЗе

В Москве продают новый седан Nissan Almera 2014 года выпуска без пробега

В Москве на продажу выставили новый седан Nissan Almera 2014 года выпуска, который не имеет пробега.

С декабря 2012 по октябрь 2018 года конвейер АВТОВАЗа выпускал Nissan Almera, и за это время свет увидело около 138 000 машин. Наш экземпляр, однако, уникален: приобретенный у официального дилера, он провел все эти годы в гаражном хранении.

Nissan Almera
Nissan Almera
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Автомобиль представлен в комплектации Comfort: кондиционер, противотуманные фары, подогрев передних сидений (несомненный плюс в российских реалиях), две подушки безопасности, регулируемые по высоте передние сиденья, электрические стеклоподъемники и зеркала. Набор опций вполне достаточный для комфортной езды.

Владелец позаботился о безопасности и защите своего автомобиля, установив защиту двигателя, противоугонную систему с блокировкой коробки передач и сигнализацию.

Под капотом проверенный временем атмосферный двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 102 л.с., работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. 1,4 миллиона рублей – сумма значительная. За эти деньги можно купить более современный и оснащенный автомобиль.

Nissan Almera
Nissan Almera
Nissan Almera
Nissan Almera
Nissan Almera
Nissan Almera
Nissan Almera

Источник: Авито

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Лежнин Роман
Фото:Авито
06.04.2025 
Фото:Авито
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Отзывы о Nissan Almera (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Nissan Almera  2008
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
доступный по цене автомобиль произведенный за рубежом, не кривыми с бадуна руками, качество полностью соответствует каждому затраченному рублю. мягкий ход, не в пример Логану, хотя ходовка реновская.
Недостатки:
107 лошадей при её массе маловато, для быстрого обгона длинномера по трассе, да и по городу тоже.
Комментарий:
для этого авто идеал был бы движок 1,8, такие ставили на универсалы, но к сожалению в Россию их не поставляли. (в Испании вроде собирали)
+2