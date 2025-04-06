В продаже появился почти новый Nissan, собранный на АВТОВАЗе

В Москве продают новый седан Nissan Almera 2014 года выпуска без пробега

В Москве на продажу выставили новый седан Nissan Almera 2014 года выпуска, который не имеет пробега.

С декабря 2012 по октябрь 2018 года конвейер АВТОВАЗа выпускал Nissan Almera, и за это время свет увидело около 138 000 машин. Наш экземпляр, однако, уникален: приобретенный у официального дилера, он провел все эти годы в гаражном хранении.

Nissan Almera

Автомобиль представлен в комплектации Comfort: кондиционер, противотуманные фары, подогрев передних сидений (несомненный плюс в российских реалиях), две подушки безопасности, регулируемые по высоте передние сиденья, электрические стеклоподъемники и зеркала. Набор опций вполне достаточный для комфортной езды.

Владелец позаботился о безопасности и защите своего автомобиля, установив защиту двигателя, противоугонную систему с блокировкой коробки передач и сигнализацию.

Под капотом проверенный временем атмосферный двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 102 л.с., работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. 1,4 миллиона рублей – сумма значительная. За эти деньги можно купить более современный и оснащенный автомобиль.

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Источник: Авито