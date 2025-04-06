#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Aston Martin DBX Straight Six
6 апреля
Недостаточно крутой? Названа причина провала доступной версии премиального кроссовера
Босс Aston Martin объяснил провал кроссовера...
Honda Crider
6 апреля
Новый просторный седан Honda с мотором от Civic привезли в Россию
В России появились в продаже новые седаны Honda...
Новая «тройка» BMW будет очень разнообразной: компания поделилась планами
6 апреля
Новая «тройка» BMW будет очень разнообразной: компания поделилась планами
BMW 3 Series следующего поколения для...

Названы опасные поломки автомобиля, которые автомобилисты часто не воспринимают всерьез

Эксперт Корнев перечислил поломки машины, которым нужно уделить особое внимание

В текущих реалиях все меньше людей могут позволить себе покупку нового автомобиля, многие обращают внимание на вторичный рынок. В свою очередь возраст подержанных автомобилей растет, они требуют к себе все более пристального внимания. Всплывают моменты, которые опускаются на относительно свежих машинах, но с возрастом их важность возрастает кратно.

О том, какие поломки позволяют доехать до сервиса, а с какими поможет только эвакуатор, рассказал эксперт Александр Корнев.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Александр Корнев, руководитель Управления по работе с импортёрами Газпромбанк Автолизинг:

– Самые опасные неисправности автомобиля связаны с безопасностью, значит, важнее всего в автомобиле исправные тормоза и рулевое управление.

С особым вниманием нужно отнестись к состоянию автомобиля, если он стал хуже тормозить, педаль тормоза плохо возвращается назад или прожимается с пульсацией, на руле появился люфт, а усилие на нем стало неровным, в подвеске завелись посторонние звуки или машину тянет в сторону.

В первую очередь нужно проверить уровень тормозной жидкости, состояние тормозных колодок с дисками и по возможности элементов подвески. К безопасности также стоит добавить состояние колес. Если резина вместо черной стала белесой, покрылась трещинами и надрывами, потеряла форму, значит, технические характеристики таких колес далеки от заводских. На большой скорости или от резкого торможения они могут взорваться с понятными последствиями.

Обрыв ремня ГРМ, помимо прочего, может вынуть из кармана владельца много денег на ремонт или новый мотор. Так что не забываем о периодическом осмотре ремня и своевременной замене. Кроме этого, мотор может пострадать от перегрева из-за неисправного термостата или радиатора, вытекшего антифриза или старого масла.

Рекомендуем
Автомобиль для езды без прав — почему он не получился

Утечка бензина – также в списке опасных факторов. Он может попасть на раскаленный элемент машины вроде выхлопной трубы и воспламениться. Если заметили подозрительные пятна под автомобилем или в салоне появился характерный запах, лучше как можно скорее записаться в сервис.

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 8
06.04.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0