Названы опасные поломки автомобиля, которые автомобилисты часто не воспринимают всерьез

Эксперт Корнев перечислил поломки машины, которым нужно уделить особое внимание

В текущих реалиях все меньше людей могут позволить себе покупку нового автомобиля, многие обращают внимание на вторичный рынок. В свою очередь возраст подержанных автомобилей растет, они требуют к себе все более пристального внимания. Всплывают моменты, которые опускаются на относительно свежих машинах, но с возрастом их важность возрастает кратно.

О том, какие поломки позволяют доехать до сервиса, а с какими поможет только эвакуатор, рассказал эксперт Александр Корнев.

Александр Корнев, руководитель Управления по работе с импортёрами Газпромбанк Автолизинг:

– Самые опасные неисправности автомобиля связаны с безопасностью, значит, важнее всего в автомобиле исправные тормоза и рулевое управление.

С особым вниманием нужно отнестись к состоянию автомобиля, если он стал хуже тормозить, педаль тормоза плохо возвращается назад или прожимается с пульсацией, на руле появился люфт, а усилие на нем стало неровным, в подвеске завелись посторонние звуки или машину тянет в сторону.

В первую очередь нужно проверить уровень тормозной жидкости, состояние тормозных колодок с дисками и по возможности элементов подвески. К безопасности также стоит добавить состояние колес. Если резина вместо черной стала белесой, покрылась трещинами и надрывами, потеряла форму, значит, технические характеристики таких колес далеки от заводских. На большой скорости или от резкого торможения они могут взорваться с понятными последствиями.

Обрыв ремня ГРМ, помимо прочего, может вынуть из кармана владельца много денег на ремонт или новый мотор. Так что не забываем о периодическом осмотре ремня и своевременной замене. Кроме этого, мотор может пострадать от перегрева из-за неисправного термостата или радиатора, вытекшего антифриза или старого масла.

Утечка бензина – также в списке опасных факторов. Он может попасть на раскаленный элемент машины вроде выхлопной трубы и воспламениться. Если заметили подозрительные пятна под автомобилем или в салоне появился характерный запах, лучше как можно скорее записаться в сервис.