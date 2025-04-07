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Юрист рассказал о штрафах, которые могут грозить водителям во дворе дома

Юрист Безделин: Незаконно, когда ночью постоянно срабатывает автосигнализация

Парковка во дворе дома не всегда защищает от штрафов. Водители могут быть наказаны за неправильное парковочное поведение или запрещенные действия с автомобилем, заявил юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин.

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Одним из самых распространенных нарушений является парковка на газонах. В судебной практике были случаи, когда водителей штрафовали просто за то, что они оставили машину возле дерева, но не на твердом покрытии, отметил эксперт.

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Кроме того, нельзя парковаться на пешеходных переходах и в пределах пяти метров от них, а также на тротуарах. Запрещена стоянка с работающим двигателем более пяти минут, движение через жилую зону с целью объезда пробки и мытье автомобиля во дворе. Также незаконно, когда ночью постоянно срабатывает автомобильная сигнализация.

Штрафы за эти нарушения варьируются от одной до трех тысяч рублей, но в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, они могут быть значительно выше, заключил Безделин.

В Подмосковье судебные приставы взыскали 2 миллиона 276 тысяч рублей с должника, который накопил более 1000 штрафов ГИБДД за превышение скорости.

Нарушителю сообщили, что если в течение 10 дней долг не будет погашен, его автомобиль будет продан на торгах для погашения задолженности. При этом стоимость нового BMW M5 Competition в России стартует от 11,5 млн рублей. В итоге он все-таки перевел необходимую сумму на депозитный счет судебных приставов.

Источник: РИА Новости

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Алексеева Елена
Количество просмотров 19
07.04.2025 
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