Дорожники Мособласти продолжают борьбу с последствиями снегопада

Дорожные службы Подмосковья ночью обработали участки с опасными условиями

В Московской области продолжаются работы по устранению последствий снегопада. Более 1,5 тысяч дорожных рабочих занимаются уборкой снега и обработкой дорог противогололедными средствами, сообщили в Министерстве транспорта региона.

Минувшей ночью дорожники обработали около 5,5 тыс. км муниципальных и 10 тыс. км региональных дорог с применением противогололедных материалов.

Особое внимание было уделено опасным участкам – мостам, эстакадам, съездам и крутым поворотам. Работы продолжаются, в них задействовано 1,2 тыс. единиц спецтехники.

В ведомстве также отметили, что на этой неделе в регионе ожидаются снегопады, а ночью температура останется ниже нуля.

Ведомство просит автомобилистов быть внимательнее на дорогах в этот сложный погодный период и соблюдать дистанцию.

Если поторопились установить летнюю резину, лучше воздержаться от поездок на личном автомобиле.

В случае чрезвычайной ситуации, поломки или аварии звоните по номеру 112.

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Источник: Минтранс Подмосковья