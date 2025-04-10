Сними наушники, посмотри по сторонам: в Московской области устанавливают новые инфощиты

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В Подмосковье установили более 20 новых инфощитов на железнодорожных станциях и переходах

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С начала 2025 года на железнодорожной инфраструктуре Подмосковья установили свыше 20 информационных щитов, сообщили в областном Министерстве транспорта.

Новые конструкции появились на станциях и переходах в различных округах региона, больше всего их в Коломне, Люберцах и Луховицах.

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В течение года планируется разместить порядка 200 подобных щитов. Их основная задача – сократить число трагических случаев на железной дороге.

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Щиты содержат предупреждающие надписи и рекомендации, в том числе - не заходить за ограничительную линию при приближении поезда и пересекать пути только по пешеходным переходам и на разрешающий сигнал.

Также для повышения безопасности пешеходов подмосковные власти обустраивают новые пешеходные переходы, устанавливают камеры видеонаблюдения и монтируют ограждения.

Источник, фото: Минтранс Подмосковья

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Алексеева Елена
Количество просмотров 4
10.04.2025 
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