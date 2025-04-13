Крепкая подвеска, понятные агрегаты, хорошее оснащение — добротный седан на замену Камри

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Эксперт «За рулем» рассказал о преимуществах Kia Optima IV с пробегом

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На российском вторичном рынке представлено множество крупных седанов D-класса от различных брендов. Однако культовая Toyota Camry затмевает их. Заслуженно ли? А может есть достойные конкуренты с более богатым оснащением по более разумной цене?

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев проанализировал вторичку на предмет седанов, близких по параметрам к Camry. И вариантов оказалось достаточно. Поговорим об одном из них – Kia Optima четвертого поколения.

Kia Optima IV
Kia Optima IV

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Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Сделана по рецептам Тойоты и с тем замыслом, что получится то же самое, но дешевле. Сборка – Калининград. Попадала к нам также под именем Kia К5 с других рынков. Сказанное в полной мере относится и к седану Hyundai Sonata VII. Все они дешевле Camry и в подержанном виде: от 1,4 до 2,5 млн за восьмилетние машины, причем есть экземпляры с пробегом 50 тысяч км.

Подавляющее большинство – с детально изученными атмосферниками 2.0 (150 л. с.) и 2.4 (188 л. с.) и гидроавтоматом A6MF1. Известна засада с задирами цилиндров, но все сочетания успешно служат в такси свыше 300 тысяч км. В топовой модификации работает та же пара турбомотора 2.0 и автомата A8LR1, что у Дженезиса G80. Дизель и 1.6 в союзе с роботом, а также прочие модификации проникали с других рынков.

Крепкие подвеска и рулевое управление, с комфортом полный порядок, сопротивляемость коррозии – в пределах нормы. Попроще отделан салон, «шумка» похуже, да возрастных мелких неполадок побольше, чем у Camry.

Вердикт: самый очевидный вариант без явных минусов.

Интерьер Kia Optima IV

С еще несколькими достойными седанами на замену Camry можете ознакомиться в нашем материале.

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Лежнин Роман
Фото:«За рулем» | Kia
Количество просмотров 1
13.04.2025 
Фото:«За рулем» | Kia
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Отзывы о Kia Optima (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Kia Optima  2016
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Нормальная машина для, не выпендриваюшихся и мечтателей-гонщиков, насмотревшихся "Форсажей" и "Перевозчиков"
-1