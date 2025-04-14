Путешествие во времени, или Как прошла 35-я Олдтаймер-Галерея
Чем запомнилась выставка?
На площади в 13 тысяч квадратных метров развернулся целый ретропарк, где каждый экспонат рассказывал свою уникальную историю. Среди трехсот винтажных автомобилей и мотоциклов особое внимание привлекли:
- спортивные и рекордно-гоночные автомобили, которые когда-то покоряли трассы и сердца.
- машины разных эпох — пожарные, военные, троллейбусы и даже автомобили каскадеров.
- реставрационные стенды, где мастера делились секретами восстановления техники.
Интерактив для каждого
Выставка была насыщена активностями: дети крутили «баранку» игрового троллейбуса, взрослые участвовали в викторинах, а любители моделизма дрифтовали на радиоуправляемых болидах.
Не обошлось и без знаменитого блошиного рынка, где можно было найти редкие сувениры, антикварные игрушки и коллекционные модели автомобилей.
Впечатления посетителей
За три дня выставку посетили тысячи людей из разных уголков России. Гости делились восторгом от увиденного: «Это не просто выставка — это путешествие во времени! Каждый экспонат словно оживает перед тобой».
Что дальше?
«Олдтаймер-Галерея» остаётся важным событием для ценителей ретротехники. Если вы пропустили выставку в этом году — следите за новостями и готовьтесь к следующему шоу!
- «За рулем» можно смотреть на YouTube