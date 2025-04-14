Путешествие во времени, или Как прошла 35-я Олдтаймер-Галерея

С 11 по 13 апреля в КВЦ «Экспофорум» прошла 35-я выставка «Олдтаймер-Галерея», которая вновь доказала, что ретротехника — это не просто машины, а настоящая страсть для многих из нас.

Чем запомнилась выставка?

На площади в 13 тысяч квадратных метров развернулся целый ретропарк, где каждый экспонат рассказывал свою уникальную историю. Среди трехсот винтажных автомобилей и мотоциклов особое внимание привлекли:

спортивные и рекордно-гоночные автомобили, которые когда-то покоряли трассы и сердца.

машины разных эпох — пожарные, военные, троллейбусы и даже автомобили каскадеров.

реставрационные стенды, где мастера делились секретами восстановления техники.

Интерактив для каждого

Выставка была насыщена активностями: дети крутили «баранку» игрового троллейбуса, взрослые участвовали в викторинах, а любители моделизма дрифтовали на радиоуправляемых болидах.

Не обошлось и без знаменитого блошиного рынка, где можно было найти редкие сувениры, антикварные игрушки и коллекционные модели автомобилей.

Впечатления посетителей

За три дня выставку посетили тысячи людей из разных уголков России. Гости делились восторгом от увиденного: «Это не просто выставка — это путешествие во времени! Каждый экспонат словно оживает перед тобой».

Что дальше?

«Олдтаймер-Галерея» остаётся важным событием для ценителей ретротехники. Если вы пропустили выставку в этом году — следите за новостями и готовьтесь к следующему шоу!