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Путешествие во времени, или Как прошла 35-я Олдтаймер-Галерея
С 11 по 13 апреля в КВЦ «Экспофорум» прошла...

Путешествие во времени, или Как прошла 35-я Олдтаймер-Галерея

С 11 по 13 апреля в КВЦ «Экспофорум» прошла 35-я выставка «Олдтаймер-Галерея», которая вновь доказала, что ретротехника — это не просто машины, а настоящая страсть для многих из нас.

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Чем запомнилась выставка?

На площади в 13 тысяч квадратных метров развернулся целый ретропарк, где каждый экспонат рассказывал свою уникальную историю. Среди трехсот винтажных автомобилей и мотоциклов особое внимание привлекли:

  • спортивные и рекордно-гоночные автомобили, которые когда-то покоряли трассы и сердца.
  • машины разных эпох — пожарные, военные, троллейбусы и даже автомобили каскадеров.
  • реставрационные стенды, где мастера делились секретами восстановления техники.
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Интерактив для каждого

Выставка была насыщена активностями: дети крутили «баранку» игрового троллейбуса, взрослые участвовали в викторинах, а любители моделизма дрифтовали на радиоуправляемых болидах.

Не обошлось и без знаменитого блошиного рынка, где можно было найти редкие сувениры, антикварные игрушки и коллекционные модели автомобилей.

Впечатления посетителей

За три дня выставку посетили тысячи людей из разных уголков России. Гости делились восторгом от увиденного: «Это не просто выставка — это путешествие во времени! Каждый экспонат словно оживает перед тобой».

Что дальше?

«Олдтаймер-Галерея» остаётся важным событием для ценителей ретротехники. Если вы пропустили выставку в этом году — следите за новостями и готовьтесь к следующему шоу!

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Подпишитесь на «За рулем» в

Божена Радзивилл
Количество просмотров 3
14.04.2025 
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